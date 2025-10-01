SIAMSOPHIAが10月13日(月祝)、東京・お台場に新オープンする大型アリーナTOYOTA ARENA TOKYOにて＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞を開催する。SIAMSOPHIAは、今年2025年にデビュー30周年を迎えるSOPHIAの松岡充を発起人として、同じく今年デビュー30周年を迎えるSIAM SHADEメンバーの栄喜に声をかけ、かねてから親交があったものの対バン経験はなかった両者の30周年アニバーサリーを合同で祝おうという目的から始まったプロジェクトだ。

このプロジェクトの始動発表は音楽シーンはもとより世間的にもビッグニュースとなり、今年2月9日に開催された大阪城ホール公演＜1995 SIAM SOPHIA-G>はチケット完売。公演当日も大きな盛り上がりをみせ、大団円を迎えたかに思われた。しかし、SIAMSOPHIAが再び。しかも、今回の公演は“FINAL”と銘打たれて開催される。

果たしてTOYOTA ARENA TOKYO公演の意図は？ 大阪城ホール公演の続編か？ はたまた直球の対バン形式か？ SOPHIAより松岡充(Vo)、豊田和貴(G)、赤松芳朋(Dr)、都啓一(Key)、SIAM SHADEメンバーの栄喜(Vo)、KAZUMA (Vo, G)、NATCHIN (B)を招いて、現在彼らが考えているすべてを語ってもらった (※この取材は8月初旬に実施したものです。SOPHIAの黒柳能生(B)とSIAM SHADEメンバーの淳士(Dr)は体調不良のため欠席)。

■今までの対バンやフェス出演のなかで

■一番楽しかった。最高の1日だった

──まずは2025年2月9日、大阪城ホールで開催した＜1995 SIAM SOPHIA-G＞の感想から教えてください。

栄喜：後日、ライヴ映像を見たんですけど、あの会場のなかで俺が一番感動してましたよね（一同笑）。

──そう思います（笑）。KAZUMAさんは？

KAZUMA：会場のお客さんがすごく盛り上がってて、楽しそうな顔をしてたのが印象的でしたね。もちろん僕らも栄喜と同じように感動していたんですけど、それ以上にお客さんがいい笑顔をしていたことが一番記憶に残ってる。

NATCHIN：僕ら4人にとって、大阪城ホールは初めての会場で、生のオーケストラと一緒にやるのも初だったので、すごく刺激的でした。松ちゃん(松岡充)が考えてくれたイベント構成も僕らにとっては斬新だったし、ずっと楽しめましたね。特にドラムセットにみんなで乗った場面は、映像を二回も見直したぐらい面白かったし。本当はやるまで不安もあったんですけど、とにかく楽しめた1日でした。

赤松：僕も、今までやったライブのなかで一番自由で華やかだったと思う。一応リハーサルで、“こうでこうで”って段取りを決めてたのに、本番ではみんなが全然違うことをやるんですよ（笑）。メンバーシャッフルによるSOPHI SHADEとSIAM SOPHIAがあったじゃないですか。ウチらはSIAM SOPHIA [栄喜(Vo)、豊田(G)、NATCHIN(B)、赤松(Dr) 、都(Key)]だったんですけど、SOPHI SHADE [松岡(Vo)、KAZUMA(G, Cho)、RENO(G)、黒柳(B)、淳士(Dr)、都(Key)]のステージで、いきなり栄喜くんが走り出したり…“どこいくの!? ”って感じでしたよね（笑）。

▲松岡充(Vo)

▲栄喜(Vo)

──栄喜さんのあの煽りで、客席はさらにヒートアップしましたからね。

栄喜：あれは松ちゃんから、“自由という名の司令”がちゃんと僕のところに届いてたんで。その指示通りに動いただけです（笑）。

豊田：演ってる側はただただひたすら楽しかったです。ステージ上もそうですし、バックヤードでも居酒屋にいるんじゃないか？ってくらい全員でずっとしゃべってたんですよ。今まで対バンとかフェスとかでいろんなミュージシャンと関わってきたんですけど、蓋を開けてみたら、そのなかで一番楽しかったですね。会場のピースフルな雰囲気を含めて、最高な1日になりました。

都：＜SIAM SOPHIA＞という名前のイベントで、僕も含めてお客さんたちも最初は、“何するのかな？”って感じだったと思うんです。そこで、いきなりメンバーシャッフルのステージをやったりしたもんだから、お客さんの反応がすごかった。「楽しかった」という生の声をたくさん聞いたし、こっちもすごくテンションが上がりましたし。本当に幸せな30周年になったと思います。

松岡：ああいうことができる僕らでよかったなと思いますね。長年活動を続けているとバンドが自分の人生になって、生活していく上でバンドが仕事のようになることもあると思うんです。だけど、僕らはガキの頃に“あんな風にカッコよくなりたい”とか“モテたい”とか、そういうシンプルな初期衝動でバンドを始めたわけで。それがたまたま、その後の人生というか、大人になってからもずっと続いている。音楽の喜びをたくさん味わいながら、好きなことで生きていくからこそ、それ以上に苦しむこともいっぱいあった人たちだと思うんです。

──苦楽を経験してきているわけですね。

松岡：でも僕らはもともと、オーディエンスをドキドキさせたいという気持ちだったり、“これをやったらみんなが喜ぶかな？”とか“これやったらみんな立ち上がるかな？”ということを楽しんで考えながら、ずっと音楽やライブやバンドというものに向き合ってきた。それを30年間続けてきたんです。バンドマンとして、本気の遊びを大阪城ホールでできたっていうことがよかったし、今も変わらずこういうことができるっていうのは、とても強い。やりたいと思ったとしても、現実的な問題もあるから。

▲KAZUMA (Vo, G)

▲豊田和貴(G)

▲NATCHIN (B)

──30年、バンドが人生になればなるほど収支も考えますよね。

松岡：でも僕らは、“そんなの関係ないやろ”ってところにいけたのがよかった。この日のライブのことも、僕がめちゃくちゃ考えて作ったように思われてるみたいですけど、ノリですから。言うたら（笑）。

──え？ カッチリ作り込んだからこそ、あそこまでエンタメ要素盛りだくさんなステージを実現することができたんだろうな思っていたのですが。

栄喜：本番当日のリハーサルのときも、松ちゃんが「これはこうで、ここはこう」「うん、これでいこう！」とか指揮してくれるんだけど、こっちは何をやるとかあまり理解してなくて（笑）。でも、そのどうなるか分からない緊張感が逆によかったんですよね。頭に入りすぎると演じる感じになっちゃうから。

──台本通りみたいな雰囲気になりかねないと。

栄喜：そうそう。ギリギリ怖いかもっていうぐらいがちょうどよかったよね。

全員：うん。

栄喜：でも、ギリギリだからこそ、成功と失敗の狭間みたいなものもあって。例えば、あの日のオープニングシーンは、俺と松ちゃんがにらみ合ったあと、抱き合ったんですね。でも照明が暗すぎて、お客さんには何をやってるか伝わりづらかったという（一同爆笑）。

──たしかに、BARKSに掲載した写真も暗いんです（笑）。

栄喜：ははは。あの日の幕開けを告げる大事な場面なのに、その演出が直前に決まったもんだから、照明さんがついてこれなかったりしたんですけど、俺らはあのシーンで最高に盛り上がった。

NATCHIN：しかも都が、二人のちょうどいいシーンで横切っちゃったんだよね（笑）。

都：そうやったっけ？

NATCHIN：二人が抱き合ってる前を都がブンって横切ったんだよ（一同爆笑）。

▲赤松芳朋(Dr)

▲都啓一(Key)

──演出かアドリブか、そのギリギリを楽しんでいたようですね。

栄喜：アクシデントでいえば、最後の曲(「黒いブーツ」)で松ちゃんが、タンバリンをガレッジセールのゴリさんに渡すっていう約束事があったらしいんですよ。ところが、本番でいきなり俺に渡してきて（一同笑）。 俺、タンバリン持って歌ったことなんてないから、あれは俺にとって恐怖でしかなかったんです。歌いながら叩くのって難しいんだよね。だから、いつタンバリン渡されてもいいように、あの後ちょっと練習しましたから（笑）。

──想定外のタンバリンだったんですね。

栄喜：ガレッジセールさんがライブのステージで絡むとか、僕らにとってはそこから想定外ですから、本当にビックリだったんですよ（笑）。ただ、僕たちだけのライブになるとロックに寄り過ぎちゃうじゃないですか。

──サウンドからして、硬派なロックバンドですもんね。

栄喜：だけど、あの日は誰が見ても、いい意味でバラエティーに富んだライブになったと思うので、それが俺らとしても新鮮だった。“俺らもこういうなかにいていいんだな”って思えましたから。

KAZUMA：しかも、これは個人的な話ですけど、夢がひとつ叶いましたからね。ガレッジセールさんの間に僕が入って、“エンジョイプレイ”を一緒に踊るという夢が。

──事前のBARKSインタビューのときも「一緒に踊りたい」とおっしゃってました。

KAZUMA：そう。まず最初に楽屋へ挨拶に行かせていただきまして。僕のほうから「僕、踊りを少しやっていまして、一緒に“エンジョイプレイ”をやらせてもらえませんか？」って根回ししたんです。本番は念願叶って、本当に幸せでした。

NATCHIN：実は僕も芸人さんを仕込んでたんですよ。アインシュタインの稲田さんって、栄喜のモノマネをしているんですね。で、ライブ当日、大阪にいらっしゃるということだったんで、「栄喜に会ってください」って大阪城ホールに誘ったんですよ。そうしたら「実はもうチケットを買ってます」という連絡がきて。

松岡：稲ちゃん、そうだよね。テレビ番組で一緒になったときにSOPHIAのことも「大好きです」と言ってくださってたんですよ。

NATCHIN：そう。稲田さんはSOPHIAもSIAM SHADEも好きなんですよ。当日は「ずっと泣いてた」と言ってたので、「次回の10月はこちらから招待させてください」とお伝えしたんです。

■実際にTOYOTA ARENA TOKYOへ行って

■エネルギーという意味での氣を感じた

──SIAM SHADEのメンバー4人にとっては、想定外だったり衝撃的な演出が多かったようですね。

NATCHIN：大阪城ホール公演をやってみてなにが衝撃的だったかって、終演後にみんなで客席を練り歩いたことなんです。ステージから客席へ下りてファンの近くを歩くなんて、これまでやったことがなかったので。僕らのファンはもちろん、SOPHIAns(SOPHIAファンの呼称)だろうなっていう人たちも、自分たちに「キャー！」って言ってくれるんですよ。それが嬉しかったですね。人気者になった気がしました（一同笑）。

栄喜：SOPHIAnsのペンライトのなかで歌えたのも気持ちよかったな。ああいうのは初めてで。アイドルグループの気分が味わえました。俺ら、一度グッズでペンライトを作ったこともあるんですよ。そこそこ売れたんですけど、ライブ中は誰も使ってなかったですからね（笑）。

▲栄喜(Vo)

赤松：僕が一番ビックリしたのは、リハーサルのときに淳士くんのドラムを見せてもらったら、サーキュレーターが両足の真ん中に設置されていたことですね。だいたいの人は右か左に寄せたところに配置するんですけど、“ド真ん中か!?”って。小さなことですけど、それにビックリしました。

栄喜：それはね、自分の匂いを嗅ぎたいんだよ（一同爆笑）。

NATCHIN：たぶん、そこに配置すると髪の毛に風が当たって、一番綺麗になびくから（笑）。

松岡：淳士はT.M.Revolutionのサポートを長年やってるから、風の当たり方に敏感。

──ははは。説得力ありますね。それにしても、大阪城ホールを経て、両バンドの仲も一層深まったんじゃないですか？

豊田：SIAM SHADEのメンバー4人はほとんど俺らの楽屋にいましたから。お互いひっきりなしにしゃべってたんですよ。もうほとんど全員が同じバンドメンバーというか、ずっと一緒に同じ時間を過ごしてきたかのようなノリで。そういうのは普段の自分たちだけのライブではないから。

▲松岡充(Vo)

──その雰囲気のよさはステージ上からも伝わりました。

豊田：そう。そのノリのままステージに出ていって、パッと横を見たらみんなの姿があって、全員でプレイしてる。同じステージに立って、お互いの30周年を祝えるって、なかなかないから、そりゃ感動しますよね。仲のいい感じがファンにもちゃんと伝わってたと思うし、何よりも客席がいい表情をしてたことが嬉しかったですね。

都：僕はね、メンバーシャッフルのステージで唯一、両方のメンバーだったんですよ。

──SOPHI SHADEとSIAM SOPHIA、両バンドでキーボードを担当されてました。

都：そうなんです。SIAM SHADEの曲をどういう風にしようかなっていうのは、いろいろ考えてたんです。結果、当日それがうまくハマった。そう思いながら弾けたので演ってて楽しかったです。

NATCHIN：やっぱり同期音源を流すのとはわけが違う。「グレイシャルLOVE」の最後とか、すごくよかったよね。

栄喜：そうそう。俺たちのはちょっと安っぽい（笑）。

都：いやいやいや。でもね、メンバーからそう言ってもらえてよかった。嬉しいです。

▲KAZUMA (Vo, G)

──松岡さんはここまでみなさんのお話を聞いていかがですか？

松岡：先ほどお話したように、大阪城ホールは計算も何もなかったわけですよ。

──出たとこ勝負というか。

松岡：リアルなドキュメンタリーだったから。なんでそれがうまくいったのか、それはみんなが楽しいと思ってステージに立ってくれたから。ガレッジセールのゴリさん、川ちゃんも含めてね。エンタメってリアリティーだと思うんです。あの日は、僕ら自身が驚いたり、楽しんだり、新鮮に感じていたから。気がついたら、メンバーシャッフルのバンドから栄喜がステージを走っていったりとか。そういうことが満載で、そのすべてがうまくいって、客席の笑顔につながったんだと思いますね。

──では、10月13日に新たなアリーナ会場TOYOTA ARENA TOKYOで開催されるライブ＜2025 SIAMSOPHIA FINAL>についてお聞きしたいと思います。 “FINAL”と名付けられたライブを東京でやろうと思ったのは？

松岡：まず経緯から話しますと、やっぱりSIAMSOPHIAを東京でもやりたいよねって話を全員としていたんです。SIAM SHADEは関東のバンドなので、活動の主軸は東京だった。SOPHIAはどちらかというと関西だし、大阪のイメージがあるので、大阪城ホールでやったんです。さっきNATCHINが言ってましたけど、初めて大阪城ホールで演れるというのは、SIAMSOPHIAとして活動するひとつのきっかけになったと思うし、実際楽しかったんです。でもやっぱり、「自分たちのホームグラウンドで、今の姿、今の音を聴かせたいという気持ちがある」っていう話を僕は聞いてて。

▲豊田和貴(G)

──そこで、大阪だけでなく東京でもやろうと。

松岡：そう。それとは別に、SOPHIAはSOPHIAで、30周年の締めくくりとして普通にライブをやろうと考えていたんです。日本武道館をはじめ、相応しい会場をずっと探していて、そこでTOYOTA ARENA TOKYOの話が出てきまして。ちょうどいい時期にやれたらいいなっていう話をしているときに、僕の頭の中で、別々に考えていた二つの話が一緒になったんですよね。

──30周年の締めくくりに、SIAM SHADEのホームでSIAMSOPHIAをやるという。

松岡：SIAM SHADEのメンバー4人がやるって言ってくれたら、SIAM SHADEのホームでSIAMSOPHIAのファイナルも、30周年の締めくくりも一緒にできるじゃないかと。それで、発表直前にSIAM SHADEメンバーの4人に確認したんです。そうしたら、全員一致で「やりたい」ということだったので、「じゃあ一緒にやろう」って決まったのが、＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞ですね。

──そうだったんですね。

松岡：メンバー各々で、いろいろ考えてることがすでにあるかもしれないですけど、僕はまったく考えてない。今日こうしてみんなと一緒に集まって、ここから始めるっていう感じ。ここまでは大阪城ホールのSIAMSOPHIAのためにずっと動いてたんですけど、今後はTOYOTA ARENA TOKYOのために連絡を取り合って、考えていきたいと思います。さっき栄喜と一緒に、実際にTOYOTA ARENA TOKYOへ行ってきたら、すごくテンションが上がったので。

▲NATCHIN (B)

栄喜：めっちゃいい会場ですよ。NBA(アメリカとカナダを拠点とするプロバスケットボールリーグ)の試合会場みたいな感じ。客席にはランジェリーじゃなくて…ラウンジがあって(一同爆笑)、選手の家族が試合を見るようなゲストルームとかバーもあって。だから、ランジェリーじゃなくてラグジュアリー（笑）。よかったよね、松ちゃん。

松岡：大阪城ホールとは違って、会場の作りが縦に深い。

栄喜：音はどうかはまだ分かんないけどね。

松岡：エネルギーという意味での氣を感じたな。初めて入ったとき、氣がよかった。

栄喜：そうそうそう！ 俺、そういうのは匂いで分かるから。あの会場を見たら、公演のイメージが湧いたな。

──大阪城ホール公演のようなエンタテインメントなステージになりそうですか？

松岡：オーケストラは入らないですし、ゲストはいない。今は、このメンバーでストレートにやりきりたいっていう感じではあります。

──では、メンバーシャッフルによるステージは？

松岡：あれはやりたいですよね。僕らしかできないことだから。

▲赤松芳朋(Dr)

──栄喜さんは会場を見て、なにか思いついたことはありましたか？

栄喜：僕、NBAの中継をよく見てるんですけど、TOYOTA ARENA TOKYOは“THE NBA”な印象でしたね。“ヤベー、日本にもこんなのができちゃうんだ!?”って、まず思ったから。なので、ここで何をやりたいかと言えば、それはもちろんバスケをやりたいです(一同爆笑)。

──ははは。実際、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム“アルバルク東京”のホームアリーナになるそうですし。

栄喜：そうなんですよね。でも僕らはライブだから。

赤松：そりゃそうだ（笑）。

▲都啓一(Key)

栄喜：松ちゃんは「今は何も考えてない」とか言ってますけど、またライブ直前に指令がくると思うんですよ（笑）。俺がテンパってパツンパツンの時期に「ここはこうで、あそこはああで」って。でもね、松ちゃんがすごいのは、前回のメンバーシャッフルのステージも、松ちゃんは主演ミュージカルのリハが入ってたし、演奏曲の決定から本番まで日にちもそんなになかったのに、一生懸命SIAM SHADEの曲を聴いて覚えて、本番のステージ上では歌詞を一切見ないで歌ったんですよ。マジでそこはすげーと思いましたね。俺なんか、“間違えたらどうしよう”って怖くて、歌詞を見ないとSOPHIAの曲を歌えなかったですから。今回は俺も、歌詞を見ないで歌います。

──大阪城ホール公演とは選曲も変えて？

都：メンバーシャッフルのバンドは、前回とは違う曲も弾きたいですね。SIAM SHADEの曲を演奏するのも楽しいので。

■めっちゃ松ちゃんのこと好きじゃん！って

■最上級の愛を皆さんにお見せします

──＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞公演に向けての皆さんの意気込みを聞かせてください。

都：今の松ちゃんの話からすると、メンバーのシャッフルバンド以外は、完全にSOPHIAとSIAM SHADEメンバー4人のステージになりそうだから、大阪城ホール公演とはまた違った内容になると思う。楽しみですね。

KAZUMA：大阪城ホール公演がすごくよかったんですよ、お客さんの反応も含めて。僕ら的にはそれを越えるライブをしなきゃいけないというのはありますね。そういうプレッシャーを自分に与えながら、また楽しくライブができたらいいですね。

赤松：始まったら前回と一緒で、また栄喜くんがあちこち動き回るんだろうし。ある程度の道筋が決まれば、あとはもう自由でいいのかなと思ってます。たぶん、それぐらいがちょうどいいバンドなんですよ。僕らもSIAM SHADEメンバーのこの4人も。

豊田：僕は、“ロック最高！”とか“バンド最高！”とか思ってもらえるようなライブをしたいな。会場に集まった人たちが“私もバンドやりたい！”って気持ちになるステージができたらいいなと思ってます。

NATCHIN：正直まだなにも考えてなかったんですね。だから本当に今日からのスタートで。SIAM SHADEの楽曲リストを持ってきたので、それを観ながら、松ちゃんと演奏曲を決めたいと思ってたんです。でも、今日話してて思ったのは、選曲がどうっていうより、どういう気持ちで臨むのかだなと思いました。

▲松岡充(Vo)

▲栄喜(Vo)

──今日のための準備をしてきていたとは、さすがリーダーです。

NATCHIN：大阪城ホール公演をやって嬉しかったことは、僕ら的に当初、“初めて俺たちを観るSOPHIAnsの前で、このハードな曲を演奏するのはどうかな？”って思っていた激しい曲も盛り上がってくれたことで。お互いのファン同士が代表曲とかライブで演りそうな曲を前もって教え合ったりしてくれたおかげなんですね。そのおかげで、そういう心配はしなくていいんだなという確認が大阪城ホール公演でできたから、選曲の幅が広がりましたよね。

栄喜：うん。次は激しいのだけでいこう！ 得意なところだけを見せる。

──おっと、代表曲よりも激しさ重視ですか？

NATCHIN：じゃあそれで（笑）。まず、会場にバスケットリングを用意してもらって、僕らのオープニングは栄喜の激しいダンクシュートから始めます。

栄喜：いや、思っていた以上に僕、もう全然飛べないんです（一同笑）。

NATCHIN：ははは。ダンクは見れなくても、なにかやりたいね。

▲KAZUMA (Vo, G)

▲豊田和貴(G)

▲NATCHIN (B)

──スペシャルなライブですからね。

NATCHIN：そう。前回の大阪城ホール公演(2025年2月9日)は、日程的にいろんな方々のライブと被ってたじゃないですか。

──黒夢やPIERROTの再集結ライブも同じ日でした。

NATCHIN：SIAMSOPHIAの公演発表のほうが遅かったので、そちらのチケットを先に取ってた人も絶対いると思うんです。そういう人たちに、また観るチャンスをプレゼントできた。これには本当に感謝してます。だって、その人たちはもう二度と観れないだろうなって諦めてたはずなんですよ。僕自身、大阪城ホール公演だけで30周年を締めくくるって気持ちでいたから。ところが、まさかのTOYOTA ARENA TOKYOですよ！ 本当にありがたい。

栄喜：SOPHIAはこの先も観られますけど、SIAM SHADEは、この先はないです。ここで観ておかないともう観られない。

──えっ!?

NATCHIN：TOYOTA ARENA TOKYOのおかげで、寿命がひとつ延びた。

栄喜：パンダと一緒。天然記念物みたいなものですから、いるうちに観ておかないと（笑）。

▲赤松芳朋(Dr)

▲都啓一(Key)

──では最後に松岡さんと栄喜さん。＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞で30周年をどんな風に締められたら理想的ですか？

松岡：役者は揃ってるわけですし、完成直後のTOYOTA ARENA TOKYOという最高のステージがある。そして、実質的にはLUNA SEAの＜LUNATIC FEST. 2025＞出演がSIAMSOPHIAの最後になるわけで、お互いの30周年の締めにこれほど相応しいステージはないと思ってます。だから、あとはブチ上がるだけですよ。やり残したことはないって思えるぐらいまで。

栄喜：最後は、俺がSIAM SHADEメンバーなのかSOPHIAなのか分からなくなるぐらいにブチ上がるよ(一同笑)。

松岡：この先いつどうなるかなんて誰にも分からないですよね。SIAM SHADEメンバー4人のそれぞれの人生があるなかで、ここで集まることができたわけですけど、これはもう二度とないかもしれない。それは、SOPHIAも一緒なんです。

──えっ!?

松岡：実際問題、SOPHIAのこの後のスケジュールは白紙ですから。もしかしたらこれが最後になるかもしれない。それぐらいの気持ちで挑みたいと考えています。

栄喜：普通に考えたら、30周年を一緒にお祝いしようなんて、こんなこと絶対にあり得ないんですよ。やりたいと思っても、実際は戦いになるから。だけどこの歳になると、こんなに楽しく一緒にやれるんですよね。なんかもう“俺、めっちゃ松ちゃんのこと好きじゃん！”って思っちゃうんですよ、いやマジで。

──相思相愛ですね。

栄喜：松ちゃんの最近のミュージカルも自腹で観に行きましたから。差し入れのウーロン茶1箱を肩に担いで、運送屋のように（笑）。それぐらいの愛があるので、もう答えは出てるんです。最上級の愛を皆さんにお見せします。でもこれ、文字じゃ伝わらないですよ（笑）。

赤松：じゃあ、どうしろと？

栄喜：どんなに凄腕のライターでも編集者でも文字では伝えられない。僕のこの溢れんばかりの想いは。だから皆さん、会場に来て感じてください、ということです。

取材・文◎東條祥恵

撮影◎小松陽佑(ODD JOB LTD)

