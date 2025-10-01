せいせい、ランジェリー姿で出産前後の美ボディ比較「変わらなすぎる」「努力の賜物」
【モデルプレス＝2025/10/01】モデルの“せいせい”こと田向星華が10月1日、自身のInstagramを更新。出産前後の身体の変化を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】せいせい、出産後も変わらぬ驚愕美スタイル
4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせいは「出産前と出産後の身体 腰回りにお肉が付きやすくなったけど肉付き良くてこれはこれで良い」と動画を投稿。出産前は紫のビキニ姿、出産後は黒のランジェリー姿を着用し、引き締まったウエストラインと美しいボディラインを披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「変わらなすぎる」「努力の賜物」「色気増してる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆せいせい、出産前後のスタイル披露
◆せいせい、産後の美ボディに反響
