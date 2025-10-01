◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―２中日（１日・東京ドーム）

史上４人目の日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手が、シーズン最終戦終了後に記念セレモニーに出席。同学年の坂本勇人内野手から「名球会ブレザー」を贈呈された。坂本はブレザーを着せた後、田中将の肩に手を置いて何か声をかけてから、報道陣のカメラに向かって握手をしながら笑顔でツーショットにおさまった。

セレモニーはまず、田中将の２００勝をたどる特別映像から始まり、日米通算２００勝の先輩である黒田博樹投手とダルビッシュ有投手からのメッセージ、さらにヤンキースのジャッジ外野手からの言葉も届けられた。

大勢投手から花束、堀内恒夫氏から「氣」の文字を作る記念球モニュメントの２００勝目のボール、阿部慎之助監督からは２００勝目の試合球を飾るボールケースが贈られた。

２人は兵庫・昆陽里（こやのさと）小時代からの幼なじみ。少年野球チームの昆陽里タイガースでは「投手・坂本―捕手・田中将」でバッテリーを組んでいた。坂本は２０２０年１１月８日のヤクルト戦（東京Ｄ）で史上２番目、右打者では最年少で通算２０００安打を達成し、先に名球会入り。プロ１９年目で再び同じユニホームに袖を通し、盟友と「名球会コンビ」となった。

田中将は今季最終登板だった９月３０日の中日戦で６回２失点と力投。本拠地初勝利となる今季３勝目をマークして偉業を成し遂げた。