【シカゴ＝平沢祐】米大リーグのプレーオフは９月３０日、３回戦制のワイルドカード（ＷＣ）シリーズが開幕した。

ナ・リーグで、大谷と山本、佐々木が所属するドジャース（西地区１位）はレッズ（中３位）に１０―５で快勝。大谷は１番指名打者で出場し、一回に先頭打者本塁打、六回に２ランを放った。鈴木と今永のカブス（中２位）は、ダルビッシュと松井が所属するパドレス（西２位）に３―１で逆転勝ち。５番右翼で出た鈴木は五回に同点ソロを放った。ア・リーグでは、レッドソックス（東３位）は七回に代打・吉田の２点打で逆転し、３―１でヤンキース（東２位）に先勝。タイガース（中２位）は２―１でガーディアンズ（中１位）を破った。ＷＣシリーズの勝者は地区シリーズに進む。

先頭打者アーチでチームから初戦独特の緊張感をかき消し、さらに特大の一発で勢いをもたらした。ドジャースの大谷がポストシーズンで自身初の１試合２本塁打。価値ある２発だった。

一回、右腕グリーンの１００・４マイル（約１６１・６キロ）の内角直球をフルスイング。ライナー性の打球が右翼席最前列に飛び込んだ。「１００マイルのインコースなので、なかなか狙っているからといって何本も打てるような球ではない」。大谷自身にとっても会心の一発だったようだ。６―０の六回二死一塁では、３番手右投手の真ん中のスイーパーを右中間席に運んだ。飛距離４５４フィート（約１３８メートル）は今季自己最長タイだった。

レギュラーシーズンでは投手として最終登板だった９月２３日に６回無失点、最終戦の２８日に打者として自己最多の５５号ソロを放っていた。「（投打とも）どっちもいい形で終われている。（ポストシーズンに）自分としてもすっきりとした気持ちで臨めている」。心身ともに充実した状態で、内容も結果も最高のスタートを切った。（ロサンゼルス 帯津智昭）