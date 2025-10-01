「日本中が騒然とした悲劇から7か月がたち、現在は東京から離れ、実家に身を寄せているようです。最近ではインスタグラムをたびたび更新。元気な様子を見せています」（スポーツ紙記者）

【写真】「眉毛の主張がすごい」小島瑠璃子の最新“ド金髪”近影

「こじるり」の愛称で一世を風靡した小島瑠璃子。バラエティーでみせる、的確なコメント力は“こじるり無双”と称されていたほど。しかし、人気絶頂の'22年8月に突然、翌年から中国の大学へ留学することをSNSで発表した。

“電撃婚”のはずが…

「しかし、コロナ禍などの影響で延期に。この“延期期間”である'23年3月に、小島さんは、実業家の北村功太氏と“電撃婚”したんです」（芸能プロ関係者、以下同）

'23年8月には第1子妊娠を公表。翌年に出産し、幸せな生活を送っていたのだが……。

「今年2月、北村さんが急死したんです。小島さんが息子さんと共に外出先から帰宅した際、北村さんはすでに意識がない状態で、遺書のようなものも見つかったそうです。実は、北村さんがサウナや温浴事業などを手がけていたHabitat株式会社は、業績が芳しくなかったようです」

夫の急死から止まっていたインスタグラムだったが、今年7月、5か月ぶりに更新された。そこには、長男と一緒にほほ笑む姿が……。現在は、千葉県内にある実家にふたりで身を寄せているという。近隣住民に話を聞いてみると、

「小島さんのご両親が、息子さんをベビーカーに乗せて、散歩しているのをよく見かけますよ。涼しい日には、近くの公園でも遊んでいるようですね。息子さんの日用品の買い出しにも協力的で、まさに“フルサポート”してあげてる感じだと思います」

ママ業の傍ら、実業家としても活動

現在、北村氏が経営していた会社は、小島が会社をたたむ方向で進めているというが、今後はどのように生計を立てるつもりなのだろうか。実家から出てきた祖母に話を聞いた。

─瑠璃子さんは、変わらずこちらに住んでいる？

「一緒には住んでいます。今は不在にしていますが……」

─毎日どのような生活を送っているのでしょうか？

「小さい子もいるので、取材には答えられないの。ごめんなさいね……」

丁寧に答えてくれたものの、小島の近況については口を閉ざすのだった。

「実は小島さんは、'24年9月に彼女が代表を務める『Kinacoco』という、美容関係の会社を設立したんです。ママ業の傍ら、実業家としても活動しています。最近では、仲のよかったタレントさんと一緒に撮った写真をSNSにアップしていますし、芸能界へのカムバックを目指しているのかもしれません」（前出・スポーツ紙記者）

小島が受けたショックは計り知れない。それでも母は、今日も前を向く─。