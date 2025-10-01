＜プロボクシング：TREASURE BOXING10＞◇20日◇東京・後楽園ホール

姉ギャル系雑誌「nuts」モデルの、あおぽん（26）まぁみ（24）わだあり（25）がゲストラウンドガールを務め、会場を沸かせた。

それそれ金髪という共通点を持つ“姉ギャルトリオ”が各試合で躍動。普段から仲も良いといい、先月の大会でラウンドガールデビューを果たしたばかりの、わだありは「2人の先輩方がいて、待ち時間でも安心感がありましたし、アドバイスもらいながら臨めてうれしかったです。大会も仲間の力をすごく感じましたし、泣いている人とかを見ると私もうるっときてしまいました」と振り返った。

RIZINガール経験もある、あおぽんも「今日は仲のいい子たちと一緒だったのでやりやすかったですし、ラウンドガールはリングに華を持たせる立場なので、常にニコニコしていた方がお客さんも楽しめると思いますし、ファンサービスもいつもよりやりやすかったです」と話した。

大会ではスーパーバンタム級の小國以載とチャイノイ・ウィウト（タイ）のメインマッチなどのほか、元世界2階級制覇のボクサー、京口紘人の引退式も行われた。まぁみは京口の世界戦の事前番組で共演経験もあり「引退式は1人のファンとして見入ってしまいました。京口選手は番組でお会いした時と試合の時では全然違って、リングではまた一段とかっこよさが上がるギャップにやられていました。その他の試合も熱気があふれていてすごかったですね」とかみしめるように振り返った。

今後のラウンドガールとしてのトリオ共演も誓いつつ、それぞれの活動への意気込みも口にした。あおぽんは23年にTBS系「水曜日のダウンタウン」のドッキリ出演などで話題となり、テレビ番組露出が増加。最近は短期間で体重を増やす大食い企画に手応えを感じたといい「女の子のファンがめっちゃ増えたんですよ」と明かした。

まぁみはTikTokで自己紹介フレーズ「ちゃおっすぽいーん」が流行し、最近公開したnutsモデルらと歌う楽曲「nutsでダディダディ」内でも派生フレーズ「ちゃおっすぷりーん」をさく裂させている。推定Fカップとされる胸へのフィーチャーからお尻にスポットを当てており「（曲の中で）ラッパーになっています。ぜひみなさんに聞いてほしいです」とPRした。

わだありは梅干し好きが高じて約1年3カ月前から和歌山県内に移住して、名産の紀州南高梅を用いた梅干し事業も始めた。この日も飛行機で都内までやってきたといい「モデルもしながら梅干しの魅力を広めようと頑張っています」。梅干しはミネラルもたっぷりのしょっぱさが特徴で「1日1粒食べています。無添加です。梅干しサワーとかに入れてもいいと思います」と紹介していた。年内には個包装での販売も始める予定という。