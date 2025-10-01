10月1日、辻希美がブログを更新した。

辻は、自身のブログにて、0歳次女と6歳三男が同じように横向きになって眠っている様子を掲載しつつ、「朝の私の左側が可愛い界隈でした ※界隈の使い方あってる?!笑」とコメント。

続けて、「そして都民の日、小学校 はおやすみだけど 中学生はテスト期間中なため普通に登校」と、小学生である三男は休日であるものの、中学生である14歳長男と12歳次男は学校に行っていると説明した。

また、自身については、「そんな今日は雨で気温が一気に下がったからか 私気管支やられております…久々の喘息気味」「季節の変わり目って本当苦手です」と明かし、「毎日寝不足だけど ユンケル飲んで頑張ろー!!!!!!!!!!」と気合を入れる言葉で締めくくっていた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母。SNSでは、飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

9月29日の投稿では、「ぱっと見たら…コアがユメを あやしてくれてた」「癒し〜っ」と、三男が次女におもちゃを見せるようにして構っている様子を公開していた。

