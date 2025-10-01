『ごくせん』歴代生徒役で「恋人にしたいと思う俳優」ランキング！ 「小栗旬」を抑えた1位は？
森本梢子さんの人気コミックが原作で、大ヒットした学園ドラマシリーズの『ごくせん』（日本テレビ系）。仲間由紀恵さんが主演を務め、2002年に第1シリーズ、2005年に第2シリーズ、2008年に第3シリーズが放送され、2009年に映画『ごくせん THE MOVIE』が公開されました。
さまざまなイケメン俳優が生徒役として出演し、多くが現在でもドラマや映画で大活躍しています。
そこで、All About ニュース編集部は8月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、『ごくせん』に出演した俳優についてアンケート調査を実施。今回は、「歴代の生徒役で恋人にしたいと思う『ごくせん』出演俳優」ランキングの結果を紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位には三浦春馬さんがランクイン。三浦さんは、第3シリーズに登場した「風間廉」を演じています。風間は、リーダー格の1人となる主要キャラで、前髪と襟足に金メッシュを入れ軽く編み込みしたビジュアルが特徴。クールな顔立ちの三浦さんにピッタリのキャラクターで、高い人気を集めました。
短気でけんかっ早い不良ですが、2人暮らしする姉を思いやるやさしい性格の持ち主。思いやりのある風間を、三浦さんが丁寧に演じました。『ごくせん』の出演後に三浦さんは大ブレークし、数多くの作品で素晴らしい演技を披露しています。
回答者からは、「見た目は不良だが、ピュアなところが好き」（20代女性／埼玉県）、「かっこいいし色気もあってとても素敵な人だと思う」（30代女性／茨城県）、「三浦春馬のやさしそうだけど、ヤンキー感が好きです」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
同じく2位には小栗旬さんが選ばれました。小栗さんが演じたのは「内山春彦」で、第1シリーズに登場。血の気が多い金髪キャラで、個性的な不良として人気を得ました。
けんかっ早い性格ながら、母親思いでやさしい性格の持ち主。『ごくせん THE MOVIE』では、工務店で現場責任者を任されるまでに出世するなど、シリーズ通じて支持されています。演じている小栗さんも、家族や仲間を大切にするイメージが強く、多くの票を集めました。
回答者からは、「一緒にいると安心できるし頼れそうと思ったから」（20代男性／東京都）、「正義感が強い不良役がハマっていてとてもかっこよかったから」（50代女性／愛知県）、「余裕のある感じがかっこよく頼りになるし一番良いと思う」（40代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位に輝いたのは松本潤さんです。松本さんが演じたのは「沢田慎」で、第1シリーズにクラスのリーダー格として登場。不良ながら代議士の父親を持ち、頭脳明晰（めいせき）・スポーツ万能でクールなイケメンとして人気を集めました。
『ごくせん』シリーズを通じて支持されているキャラクターで、松本さんが魅力のある不良を熱演。作品へ出演した後に、松本さんは大ブレークして、国民的な支持を獲得します。
回答者からは、「クールでツンデレな“俺様キャラ”が女性の心に刺さる」（50代男性／広島県）、「長きにわたって芸能界の第一線で活躍している経験から、悩んでいる時や困っている時に頼もしく助けてくれそう」（40代女性／北海道）、「純粋で一途なところが素敵。ビジュアルも大好き」（60代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
