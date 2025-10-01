岩本照、ドルガバ高級パジャマ姿に「大人の色気ありまくり」「プラダを着た悪魔に出てきたみたい」の声！
Snow Manの岩本照さんは9月30日、自身のInstagramを更新。モデルショットを公開しました。
【写真】岩本照のかっこよ過ぎるパジャマショット
コメントでは「ねぇ、待って、無理、しんどすぎ！！！」「ホントに沼ってしまいます」「キラキラとパキッとしたデザインが超似合うね」「プラダを着た悪魔にひーくんが出てきたみたい」「モデル岩本も最高だったよ〜」「大人の色気ありまくり」「最後のポーズかわいすぎる」「可愛い過ぎて変な声出ちゃいましたよ」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「ホントに沼ってしまいます」岩本さんは「人生三度目のミラノに行かせてもらいました」「素敵な経験をさせていただきました」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。DolceGabbana（ドルチェ&ガッバーナ）のショーに参加した際に撮影した全身ショットや、「DG」のデザインが特徴的なピアスが目を引く横顔ショットなどです。岩本さんの衣装は一見黒いスーツに見えますが、「ドルチェ&ガッバーナさんの今回のルックのパジャマが格好いい&可愛くて、優雅な夢が見れそうでした」とあるように、実はパジャマのようです。フォーマルなデザインはもちろん、抜群のスタイルを持つ岩本さんが着ることで一層高級感が増して見えます。動画ではその場でくるりと回ってから走るようなポーズをきめてみせるおちゃめな姿を披露しました。
「ドルガバのひーくんかっこよすぎ寿命縮む！！」Snow Manとしてアイドル活動をする中で、モデル業にも力を入れている岩本さん。5月31日にもDolceGabbanaのモデル撮影のオフショットを公開しました。ファンからは「ドルガバのひーくんかっこよすぎ寿命縮む！！」「色気やばいのに最後ちょけてる写真最高に好き」などのコメントが寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
