秋に行きたい「大阪府の温泉地」ランキング！ 「犬鳴山温泉」を17票差で抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「秋に行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたい大阪府の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「秋は渓谷が紅葉に染まり、行者の滝や森林浴とセットで癒しの時間が過ごせるから」（50代男性／広島県）、「大阪唯一の温泉郷と呼ばれる秘湯的存在。行者の修験道ゆかりの地で、秋は渓谷の紅葉が美しい」（60代男性／香川県）、「市街に近くてアクセスがよいため、気軽にいけそう」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「大自然に囲まれた『とろとろ泉質』の箕面温泉だから、紅葉もきれいだと思う」（40代女性／長崎県）、「紅葉の名所として有名な箕面大滝が近くにあり、秋ならではの絶景と温泉を同時に楽しめるから」（30代女性／秋田県）、「美肌の湯と呼ばれるとろりとした湯ざわりの温泉に入りたい」（60代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：犬鳴山温泉／82票霊峰・犬鳴山のふもとに佇む犬鳴山温泉は、山の静けさと湯の温もりに包まれる、心落ち着く温泉地です。修験道の修行地としても知られるこの地では、犬鳴川の渓流音に癒され、目の前に広がる四季折々の景観を愉しみながら天然温泉を満喫できます。秋には山全体が紅葉に染まり、澄んだ空気の中で深呼吸するだけでも心が洗われるよう。日帰り温泉や宿泊施設も整い、大阪市内からのアクセスも良好です。
1位：箕面温泉／99票大阪市内から電車で約30分というアクセスの良さながら、豊かな自然に包まれる箕面温泉は、秋になると一層その魅力が輝きます。名所・箕面公園の紅葉が見頃を迎える時期には、渓谷沿いの散策道や箕面大滝が赤や黄に染まり、風景も堪能できる贅沢な時間が流れます。高台にある温泉施設では、大阪平野を一望しながら湯に浸かることができ、日々の疲れを忘れさせてくれると評判。都市近郊で秋を満喫したい人に、ぴったりの癒しの温泉地です。
