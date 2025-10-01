女優・のん（32）が1日、自身のインスタグラムを更新。主演するABEMAドラマ「MISS KING/ミス・キング」（月曜後8・00）の共演者とのショットを公開した。

「ミス・キングでご一緒した中村獅童さんとフルーツポンチ村上さんと！中村さん、かっこよ過ぎます。お二人の美しい対局シーン最高でしたね」とつづり、歌舞伎俳優の中村獅童とお笑いコンビ「フルーツポンチ」の村上健志との3ショットを投稿。

ドラマでは、天才棋士の父に復讐（ふくしゅう）するために史上初の「女性棋士」を目指す主人公を演じ、獅童はその因縁の父役を務める。

将棋好きとして知られる村上について「撮影から待機場所に戻ったら村上さんが、私が練習していた将棋盤で指していらっしゃって本当に将棋がお好きなんだなぁと思いました。棋士そのものにしか見えない所作に感動です」とつづった。

「私は初めて将棋の駒を触った超初心者ですが、将棋を志す人達の集中力や業みたいなものを考えるととても面白く読み解きました。将棋がお好きな方にも観て欲しいし、将棋に詳しくないという方にも楽しんでいただけると思います」とドラマをアピールしている。

フォロワーからは棋士役の村上について「フルポン村上さんいつの間にそんな貫禄ついたの」「村上さんプロ棋士にしか見えない」「村上すごい将棋棋士にいそう」などのコメントが寄せられた。