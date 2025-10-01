巨人が１日の中日戦（東京ドーム）に５―２で勝利。今季のレギュラーシーズン最終戦で有終の美を飾った。

まずは先発の山崎が２回無失点と好投すると、２番手にはブルペンで待機していた戸郷がマウンドへ。その戸郷も３回無失点の投球を披露し、ＣＳに向けての調整登板を終えた。打線は初回に中山の先制２点適時打など打者一巡の猛攻で一挙５得点。３番手以降の救援陣もバルドナード―西舘―平内―宮原と計４投手のリレーでリードを守り切り、勝利を決めた。

阿部慎之助監督（４６）は「調整で２人、山崎と戸郷を投げさせたんですけど。もちろんその中（ＣＳの先発候補）に西舘も入ってますし、いる投手で何とかしのがないといけないんで。そのために調整登板させましたけれど」と投手の起用について説明。

そのＣＳに向けて大きな弾みをつける勝利となったが、指揮官は「本当に（ファンの方に）応援してくださって、優勝争いできなかったという責任はすごく感じていますし。けど、日本一に挑戦できる権利をいただいたので、思う存分、３位ですから、チャレンジャーとして思い切りぶつかっていきたいと思います」と今季を振り返りながら意気込んだ。