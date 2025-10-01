新車約572万円！ スバル「新型SUV」発表！ 斬新フェイス×“光る六連星エンブレム”初採用！ 338馬力のスポーツ仕様「XT」を新設定した「新型ソルテラ」米国で登場！

斬新フェイス×“光る六連星エンブレム”初採用！

スバルの米国法人は2025年9月25日、新型「ソルテラ」（2026年モデル）の価格を発表しました。

新型ソルテラは内外装デザインの刷新、パフォーマンスの大幅な向上、先進技術の採用により、次世代EV SUVとして大きな飛躍を遂げています。

パワーアップした「ソルテラ」

今回、最も大きな進化を遂げたのがパワートレインで、従来モデルを上回る力強い走りを実現したほか、2026年モデルでは高出力グレード「XT」を新たに設定。

フロントとリアにさらに強力なモーターを搭載し、システム最高出力は338馬力を発揮。0-60mph（約96km／h）加速は5秒未満を達成するなど、スバル史上最もパワフルなEVとしての実力を備えました。

この力強い走りを支えるバッテリーも進化しており、新開発された大容量74.7kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、航続距離は最大288マイル（約463km）へと大幅に延長。日常使いから長距離移動まで、より安心してドライブを楽しめるようになりました。

充電性能も向上しており、最大150kWの急速充電に対応。バッテリープレコンディショニングシステムにより、特に寒冷地でも事前にバッテリーを最適温度に調整し、効率的な充電を可能にします。

また、北米市場のニーズに応え、北米充電規格（NACS）ポートを標準装備しており、米国内1万5000カ所以上のテスラスーパーチャージャーステーションの利用が可能となり、利便性が飛躍的に向上しました。

エクステリアデザインも一新され、新世代のスバルEVとしてのアイデンティティを明確に打ち出しています。

フロントフェイスには、スバルの象徴である六連星（むつらぼし）が光るイルミネーションロゴを初採用。再設計されたヘッドランプと新しい個性的なデザインのバンパーが組み合わさり、クリーンで先進的な表情を生み出しています。

足元には新デザインの18インチまたは20インチのアルミホイールが設定され、力強さを演出。リアデザインも刷新され、新たなバッジやガーニッシュがモダンな印象を与えます。

インテリアも大幅にアップグレードされました。最大の注目は、全グレードに標準装備された14インチの大型センタータッチスクリーンです。

この新しいスバルマルチメディアシステムは、ワイヤレスのApple CarPlayおよびAndroid Autoに対応し、直感的でシームレスな操作性を提供します。

また、センターコンソールも全面的に再設計され、収納スペースを拡大。15Wのデュアルワイヤレススマートフォンチャージャーを新たに備えるなど、現代のデジタルライフスタイルに応える工夫が凝らされています。

最上級グレードの「Touring XT」には、電動サンシェード付きのパノラマガラスルーフや、運転席・助手席用の輻射式レッグヒーターといった、快適性を極める専用装備も採用されました。

プラットフォームと走行性能の進化も見逃せないポイントとなっており、新プラットフォームはボディ剛性と遮音性を高め、より静かで質の高いドライビング体験を提供します。

スバル伝統のシンメトリカルAWDシステムも改良され、新しいAWD制御が前後輪への駆動力配分を最適化。あらゆる路面状況で安定した走りをもたらすとともに、ロールや揺れを抑え、乗り心地を向上させています。

加えて、悪路走破性を高める「X-MODE」も引き続き搭載。クラス最高レベルの8.3インチ（約210mm）の最低地上高と合わせ、EVでありながらスバルらしい走りの愉しさと信頼性を両立しました。

先進安全性能においては、最新の「アイサイト」運転支援技術を全車に標準装備。ハンズフリー低速運転支援や緊急時操舵支援など、多岐にわたる機能でドライバーをサポートし、あらゆるシーンで優れた安全性を提供します。

※ ※ ※

新型ソルテラの米国での価格は、従来モデルから据え置きの3万8495ドル（約572万円）から4万5855ドル（約682万円）まで。競争力の高い価格設定を実現しています。

2025年秋に米国のユーザーのもとへ届けられます。