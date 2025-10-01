¡ÚÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÇÖ¡Ûºä°æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×ÃÇÁ³¿Íµ¤¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬²÷¾¡
¡¡10·î1Æü¡¢Á¥¶¶¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÎ®G2¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÇÖ¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢Ã±¾¡1.1ÇÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬³Ú¾¡¡£¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤±¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤ò²÷¾¡¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ë¥´¡¼¥ëÈÄ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÇÖ¡¢¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥³¥á¥ó¥È
1Ãå¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°
ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê
¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼¡¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â·ë²Ì¤âÆâÍÆ¤âÉ¬Í×¤Ê¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëº½¤ò¤«¤Ö¤ë·Ð¸³¤â¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ×¡¹¤ÎÊ¬¾¯¤·¥â¥¿¥â¥¿¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹²¤Æ¤º¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤â¤¦4³ÑÀèÆ¬¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÆÍ¤Êü¤¹¤«¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¼¡¡¢³¤³°¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ë¤Ï¤¤¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÏËÜÅö¤Ë¥À¡¼¥È¤ÎºÇ¶¯ÇÏ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡10·î1Æü¡¢Á¥¶¶¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÇÖ¡ÊJpn2¡¦3ºÐ¾å¡¦¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£2.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥ô¥©¥ó¥È¥¥¥ì¥Ã¥È¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¡¢3Ãå¤Ë7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Û¥¦¥ª¥¦¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡Ê¤»¤ó9¡¦Á¥¶¶¡¦º´Æ£ÍµÂÀ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:52.2¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡¢BC¤Ø¡ÄÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÇÖ4³ÑÀèÆ¬¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹
¡¡Ã±¾¡1.1ÇÜ¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¤¿»îÁö¤ò³Ú¡¹¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¼ê±þ¤¨¤è¤¯¿Ê½Ð¡£ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤ÇÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÆÈÁö¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤º2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î³Ú¾¡¡£ËÜÈÖ¤Ø¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡¡12Àï9¾¡
¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë
Éã¡§¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë
Êì¡§¥Õ¥©¥¨¥ô¥¡¡¼¥À¡¼¥ê¥ó¥°
ÊìÉã¡§Congrats
ÇÏ¼ç¡§Æ£ÅÄ¿¸
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡¡ºä°æÎÜÀ±
2Ãå¡¡¥ì¥ô¥©¥ó¥È¥¥¥ì¥Ã¥È¡¡´äÅÄË¾Íè
3Ãå¡¡¥Û¥¦¥ª¥¦¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¡²¬Â¼·ò»Ê
4Ãå¡¡¥¥ó¥°¥º¥½¡¼¥É¡¡Æ£²¬Í¤²ð
5Ãå¡¡¥®¥¬¥¥ó¥°¡¡ÌîÈªÎ¿
6Ãå¡¡¥é¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¡µÈ¸¶´²¿Í
7Ãå¡¡¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¡¡ÉðË
8Ãå¡¡¥ê¥å¡¼¥É¥Þ¥ó¡¡³ÞÌîÍºÂç
9Ãå¡¡¥½¥ì¥Ê¡¡ÌÚ´ÖÄÍÎ¶ÇÏ
10Ãå¡¡¥°¥é¥ó¥Ç¥Þ¡¼¥ì¡¡À¾·¼ÂÀ