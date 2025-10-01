これさえあれば即主役級のコーデに♡ あざとい甘さが叶う「ニットアイテム」4選

写真拡大 (全5枚)

秋のおしゃれをアップデートするなら、やっぱり“あざとニット”が気になる♡ 今っぽさと甘さを両立するなら、ふわもこ素材で視線を集めるのが大正解！？そこで今回は、思わず触れたくなる「あざとニットアイテム」を4つご紹介します。女のコらしさを引き立ててくれる万能アイテムをぜひ参考にしてみて！

ニットは思わず触れたくなるふわもこ素材をセレクト

今季は、ふわ度がさらにボリュームアップ♡

ふわっとあざとい甘さはニットで取り入れれば、たちまち、コーデが華やかになること間違いなし！

Item 【faible and failure】白カギ針編みニットトップス

ニットからのぞく肌感にドキドキ。全方位モテが狙えるやわらか素材であざとさMAX！

白カギ針編みニットトップス 23,500円／フェイブル アンド フェイラー（office. koizumi.）

Item 【Rirandture】黒ニットジャケット

レディライクなツイード風ニット。甘すぎなくてちょうどいい♡

黒ニットジャケット 17,600円／リランドチュール

Item 【LILLIAN CARAT】ファースリーブニットトップス

そでのファーで顔まわりも華やか。程よいボリューム感が可愛い♡

ファースリーブニットトップス 8,910円／リリアン カラット

Item 【dazzlin】ピンクツイードジャケット

ツイード風もほんのりふわもこ♡ デニムとあわせても上品で華やかな印象に。

ピンクツイードジャケット 8,690円／dazzlin

撮影／林真奈（静物）

Ray編集部 エディター 草野咲来