【水瓶座 10月の運勢】「殻を破るなら今」最高の幸運と出会える場所は？





【水瓶座】2025年 10月の運勢

タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。10月のあなたの運勢は?

水瓶座（1/20~2/18）





【LUCKY DAY】

10月29日





【KEY TO GOOD LUCK】

新しい体験を積極的に取り入れること





【LUCKY COLOR】

ロイヤルブルー







「なんだか最近退屈かも？」それは運命が動くサイン

10月は、あなたの世界が大きく「広がり」を見せる冒険の月です。未知なるものへの「挑戦」が、最高の幸運を呼び込みます。月の前半は、知的好奇心をコンパスに、新しい学びや旅へと出発しましょう。慣れた場所から一歩踏み出す勇気が、未来への視界をクリアに晴らしてくれます。中旬は社会的な舞台で存在感を増し、責任ある役割を通じて大きく成長できるチャンスのとき。



月末には直感が冴えわたり、「もっと先へ」と心が囁きかけるはず。ファッションに大胆な柄や鮮やかな色を加えて、あなたの冒険心に火をつけ、新しい世界の扉を開きましょう。







「2025年・10月のあなたの全運勢は？」

