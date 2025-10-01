７月に現役引退を発表したプロボクシング元世界２階級制覇王者の京口紘人氏（３１）＝ワタナベ＝の引退セレモニーが１日、東京・後楽園ホールで行われ、ライトフライ級で世界２階級制覇を目指す元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・谷口将隆（３１）＝ワタナベ＝と、２分２回の引退記念スパーリングで拳を交えた。

中学時代から親交があり、ジムメートで同い年の谷口との最後のリング。最終第２ラウンドは、互いにヘッドギアを外して“ガチンコ”で打ち合った。

谷口、所属ジムの渡辺均会長、所属ジムの先輩の元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級スーパー王者・内山高志氏らからねぎらいの言葉を贈られた京口氏は、リング上で引退のあいさつ。

「子どもの時代は空手の才能もなかったが、強くなるために努力し続けて、夢である世界王者にもなれた。応援していただいたファンのみなさんのおかげです。丈夫な体に産んでくれた両親、ありがとうございます。これからの人生もっともっと長い。結婚して、妻の亜希ちゃん（インフルエンサー「あきまっくす」）と一緒になれて、これからの人生、まだまだ困難なこともあると思うんですけど、一緒に乗り越えていきたいと思うので、よろしくお願いします。本当に最高のボクシング人生でした」

最後は１０カウントゴングを聞き、リングに別れを告げた。

スパーリングの相手を務めた谷口は「京口と出会ったのは中３の時の尼崎のスパーリングだった。正真正銘最後となって感慨深い。やりきったと思う。第二の人生はすごく輝かしいものになると思う。京口が成し遂げた２階級制覇を、僕も成し遂げたい」と２階級制覇への決意を述べた。

京口氏は２０１７年７月に日本最速記録となるデビューから１年３か月でＩＢＦ世界ミニマム級王座を獲得。１８年１２月にはＷＢＡ世界ライトフライ級王座を獲得し２階級制覇を達成。今年３月、３階級制覇をかけてＷＢＯ世界フライ級王者のアンソニー・オラスクアガ（米国）に挑戦したが、判定負け。７月に現役引退を発表した。

◆京口 紘人（きょうぐち・ひろと）１９９３年１１月２７日、大阪・和泉市生まれ。小学６年からボクシングを始める。大商大卒業後の２０１６年４月にプロデビュー。１７年２月、東洋太平洋ミニマム級王座獲得。同年７月、ＩＢＦ世界ミニマム級王座を獲得。１８年１２月、ＷＢＡ世界ライトフライ級スーパー王座を獲得し２階級制覇。２２年１１月、ＷＢＡ・ＷＢＣ世界ライトフライ級王座統一戦で寺地拳四朗（ＢＭＢ）に７回ＴＫＯ負け。２５年３月、ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（米国）に挑戦したが判定負け。プロ戦績は２２戦１９勝（１２ＫＯ）３敗。身長１６２センチの右ボクサーファイター。