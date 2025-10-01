◆第７２回日本テレビ盃・Ｊｐｎ２（１０月１日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重＝１着馬にＪＢＣクラシックの優先出走権）

ダートの強豪１０頭が集結したダートグレード競走は、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が、貫禄の勝利となった。３コーナーから進出を開始し、４コーナーで先頭に並びかけると、直線で堂々と抜け出して２馬身半差の圧勝。今春のドバイ・ワールドＣ（３着）以来の実戦で、これで重賞８勝目。初めて５８キロを背負ったが、単勝１・１倍の断然人気に応えた。勝ち時計は１分５２秒。

この後は米Ｇ１・ブリーダーズＣクラシック（現地時間１１月１日、デルマー競馬場・ダート２０００メートル）を予定。昨年３着に敗れた大一番での日本勢史上初の快挙へ好発進した。坂井瑠星騎手は当レースを昨年、ウィリアムバローズで勝っており、２年連続の勝利となった。

２番人気のＪＲＡのレヴォントゥレット（岩田望来騎手）が２着。７番人気の地元船橋のホウオウトゥルース（岡村健司騎手）が３着となった。

矢作芳人調教師（フォーエバーヤング１＝着）「ゲートでつまづかなかった時点で勝ったと思った。今回はノーザンファーム早来で夏休みを取った。暑さに弱いので、帰厩時期は慎重に考えたが、非常にいい状態で栗東に帰ってきたので、仕上げやすかった。筋肉量が増していたね。自分がパドックで見ても、すごいと思った。今回のブリーダーズＣクラシックは世界最強決定戦になると思うので、心して仕上げたい」