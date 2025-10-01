KANEBOの新作スクラブ♡「ボディポリッシャー」で叶えるセルフケアとピンクリボン活動

「美」だけでなく「希望」を発信するブランド・KANEBOから、乳がんの早期発見とセルフチェックの大切さを伝える新たな一歩が始まります。2025年に登場した全身トリートメントスクラブ「カネボウ ラッピング ボディ ポリッシャー」は、毎日のボディケアを通じて自分自身のからだに触れ、変化に気づくきっかけを届けるアイテム。売上の一部は認定NPO法人乳房健康研究会に寄付され、ピンクリボン活動を応援します。

KANEBOが取り組むピンクリボン活動

KANEBOは「I HOPE.」を掲げ、化粧品を通じて女性の健やかな未来をサポートしています。その一環として取り組むのが、乳がんの早期発見・早期治療を呼びかけるピンクリボン活動です。

2007年から継続的に啓発キャンペーンを行い、セルフチェック啓蒙リーフレットの配布や関連団体への寄付を実施。

2025年からは新商品「ラッピング ボディ ポリッシャー」を通じて、日々のケアをきっかけに自分のからだに目を向ける習慣づくりを提案しています。

「ラッピング ボディ ポリッシャー」の魅力

「カネボウ ラッピング ボディ ポリッシャー」は、クリームが肌の上でオイルに変化する新感覚※1の全身トリートメントスクラブ。

3種の崩壊性スクラブを含んだホイップのような質感で、古い角質や汚れをやさしくオフしながら透明感あふれる肌へと導きます。

さらに約50％のトリートメントオイル配合で、しっとりうるおう仕上がりに。毎日使えるやさしい設計で、ひじ・ひざ・かかとの集中ケアにもぴったりです♡

商品情報と価格

カネボウ ラッピング ボディ ポリッシャー



価格：4,950円（税込）

容量：220g

※1：KANEBO内において

※表示価格はメーカー希望小売価格です

セルフケアから広がる希望を未来へ

毎日のボディケアは、ただ美しさを磨くだけではなく、自分を慈しむ大切な時間でもあります。

「カネボウ ラッピング ボディ ポリッシャー」は、肌に心地よさを与えるだけでなく、セルフチェックを自然に続けられるきっかけに。

KANEBOが掲げる「I HOPE.」の想いとともに、自分のからだに優しく触れる習慣が、希望あふれる未来をつくる一歩になるはずです♪