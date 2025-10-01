¡Ö¥¶ ¾¼ÏÂ¡×Âç¥¹¥¿¡¼93ºÐ²¬ÅÄçýè½»Ò¡¢ÏÂÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿¤È¤â³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÈþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
¼ã¤Æü¤Î»Ñ¸ø³«
¡¡¾¼ÏÂÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤ÇÂç¥¹¥¿¡¼¡¦²¬ÅÄçýè½»Ò(92)¤Î¼ã¤Æü¤ÎÏÂÉþ»Ñ¤¬SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Èþ¤·¤¤¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃåÊªÀìÌç»ï¡ÖÈþ¤·¤¤¥¥â¥Î¡×(¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò)¤¬Åß¹æ¤ÇÆÃ½¸¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¡Ú¡ØÈþ¤·¤¤¥¥â¥Î¡Ù»£±Æ¸½¾ì¤ÎÁÇÅ¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ã²¬ÅÄçýè½»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÂÞ¡Û¡×¤È¤·¤Æ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£½Ä¼Ê¤ÎÃåÊª¤ËÀÖ¤¤ÂÓ¡¢È±¤ò·ë¤Ã¤¿²¬ÅÄ¤¬À¸¤±²Ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÎÂÂÞ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö¡ØÂ¤«¤éÉâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤ëÂÂÞ¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÃåÊª»Ñ¤¬ÂæÌµ¤·¡Ù¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂ¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤ËëÐ¤¨¤é¤ì¤¿ÂÂÞ¤ò¡¢¤¤¤Ä¤âÑÛ¤ÈÍú¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤ ¥¶ ¾¼ÏÂ¡×¡ÖÑÛ¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¯¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÈþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£²¿¤È¤â³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï1951Ç¯¤ËÅìÊõÆþ¼Ò¡£Ä¾¸å¤ËÀîÃ¼¹¯À®¸¶ºî¤Î±Ç²è¡ÖÉñÉ±¡×¤Ç½à¼çÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤¹¤°¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¾®ÄÅ°ÂÆóÏº´ÆÆÄ¤Î¡Ö½©Åáµû¤ÎÌ£¡×(62Ç¯)¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£96Ç¯¤«¤é23Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö²¹Àô¼ã¤ª¤«¤ß¤Î»¦¿Í¿äÍý¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÇÂç½÷¾Ìò¤ò±é¤¸¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£É×¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎµÈÅÄ´î½Å¤µ¤ó(µýÇ¯89)¡£