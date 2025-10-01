声優の藤田由美子（42）が結婚したことを1日、自身のXで発表した。お相手はキーボーディストのRyuta。

藤田は「ご報告」とし「自分でも驚きの展開ですが、この度ご縁ありまして結婚することとなりました」と発表し「お相手はキーボーディストのRyutaさんです」と伝え、文書の画像を投稿した。

文書には結婚を報告するとともに「まさかこんなに嬉しいご報告をできる日が、自分に訪れようとは夢のようです」と心境を明かした。

また結婚相手のRyutaについては「音楽家として尊敬しているのは勿論ですが、万人に心優しく、大きな愛で包み込んでくれる海の如く、これでもか!ってくらい自然体でいさせてくれる存在です」とした。

今後は「これからはひとりじゃない、夫婦ふたりで力を合わせて、人生に彩りを添えていけたらと思います」とし「二人ともこれまでと変わらず芸能活動は続けますが、もしかすると夫婦で活動する機会も出てきそうです。新たな章の始まりです」と記した。

そして「未熟な二人ですが、表現者として、人間として、深みを増していけるよう励みますので、今後とも応援よろしくお願い致します」としている。