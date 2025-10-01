男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）が1日、自身のX(旧ツイッター)を更新。保護犬を家族に迎え入れたことを報告した。

三山は「保護犬のベネを家族に迎え入れていました」と報告。続けて「そして兄弟犬であるダグくんの里親さんはなんとMY FIRST STORYのNobさんでした。感謝で奇跡的な出会いもある中、ノブさんと話して野良犬の存在を少しでも多く知ってもらえるきっかけになったり、助かる命が増え、殺処分が無くなる世界線にしていきたいという気持ちから、共に公表する流れになりました」と明かした。

また、先月にゴールデンレトリバーの子犬を飼い始めたことを報告しており「お馴染み皆のスターもん君と合わせてインスタで我が家のベネもんアカウントを作ったので是非癒されてくれい！もうこんなに大きくなったよ」と明かした。

三山は8月に女優の趣里との結婚を発表。9月には第1子誕生を報告した。趣里は自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、三山が新たに開設したインスタグラムのペットアカウントをリポスト。犬の絵文字を添えていた。