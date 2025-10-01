金の大谷翔平像を前に飛躍をたたえた栗山さん＝１日、横浜高島屋

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の黄金像が１日、横浜市西区の横浜高島屋で披露された。同日始まった「大黄金展」の目玉企画で、等身大約１・９メートルの像は大谷選手公認のもと、金箔（きんぱく）１５５０枚を使って制作。打席で構える姿がモチーフとなっており、６日まで展示される。

販売価格は５５００万円で、金製品の製造・販売を手がけるＳＧＣ（東京都）が約１年かけて制作した。

除幕式にはプロ野球・日本ハム前監督で日本代表でも指揮を執った栗山英樹さんが出席し、「金になっちゃったね。皆さんに価値を感じていただき、頑張ってきた証し」と笑顔。自己最多の５５本塁打を放ち、「二刀流」も復活した今季の活躍をたたえ「いかに輝き、子どもたちに喜んでもらうかを使命としていると思う。どういう歩みをするか楽しみ」と期待を寄せた。

大黄金展は同店８階特設会場で開かれ、１０分の１、２０分の１サイズの純金製フィギュアやメダルも出展。このほか、高さ２メートルの「金箔ゴジラ」や横浜ＤｅＮＡベイスターズのデザイン小判、人間国宝が手がけた「黄金のおりん」など千点以上が並ぶ。入場無料。