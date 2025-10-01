「どうなるアリーナ・体育館構想」。鹿児島での整備がなかなか進まない中、九州にも沖縄や長崎などに最新のアリーナが続々とオープンしています。

中でも佐賀県が整備したSAGAアリーナは、先進事例として全国から注目を集めています。今回、Bリーグの佐賀バルーナーズ全面協力で、SAGAアリーナを取材してきました。

SAGAアリーナ。JR佐賀駅から歩いて15分の場所におととしオープンしました。去年の国民スポーツ大会の会場となったほか、Bリーグ開催時には8400人が収容できます。

鹿児島レブナイズ・競技運営責任者の峰祐輝さん。試合運営を学びたいと、アリーナを訪れました。

（鹿児島レブナイズ・マーケティング事業部 峰祐輝マネージャー）「（シートに座って）すごくゆったりですね。カップホルダーが目の前にあるので、観戦の時に気が散らない」

全ての座席にカップホルダーがついています。さらに…。

（佐賀バルーナーズ 井手優希さん）「2階席はいろんな仕掛けがありまして…」

テーブル付のボックスシートや、映画館のような革張りのカップルシート。寝そべって観戦できるマス席など、様々です。

そして目玉は、大小15あるラウンジやスイートルーム。およそ100人が入るこちらの部屋は、企業や団体の懇親の場として利用されています。

（鹿児島レブナイズ・マーケティング事業部 峰祐輝マネージャー）「わあー。すごい」

10人ほどで使えるプレミアムルームや、コンセプトの違う4つのスイートルーム。佐賀県を隅々まで知ってほしいという思いも込められています。

（鹿児島レブナイズ・マーケティング事業部 峰祐輝マネージャー）「スポーツってすぐ近くで見るだけじゃない、いろんな楽しさが絶対あると思う。見る場所の違い、設備の違いでこんなに面白いんだと感じてほしい」

しかし、最高峰リーグに必要な設備とはいえ、ここまで豪華な部屋が、果たして地方都市で使われるのでしょうか？

B1佐賀バルーナーズの田畠社長です。

（佐賀バルーナーズ 田畠寿太郎 社長）「（試合開催日の）8割以上は稼働。県内企業が多い。やっぱり無かったので、佐賀にこういう空間が。この空間でお酒を飲んで食事を楽しんで、エンターテインメントのバスケがあって、やっぱりそこは感激される」

SAGAアリーナの事業費は、アリーナ単体でおよそ250億円。周辺施設を含めると、およそ540億円に上るビッグプロジェクトでした。

国民スポーツ大会を機に整備されたアリーナに、なぜこのような設備を盛り込んだのか。佐賀県の担当者は「国スポのためだけに整備したわけではない」と話します。

（佐賀県SSP推進局 日野稔邦 SSP総括監）「これからの時代、プロスポーツやトップアーティスト、学会、MICE、コンベンションなどを佐賀でしっかりできるようにするためには、どういう施設が大事なのかを考えた結果がSAGAアリーナ」

考え方の基になったのが、日本政策投資銀行が2013年に提唱した「スマート・ベニュー」。周辺エリアも含めて一年中人が集まる、スポーツを中心とした多機能複合型の交流施設のことです。

（日本政策投資銀行産業調査部 早川琢雄 調査役）「スタジアム・アリーナというインフラを中心に、スポーツコンテンツをうまく使いながら都市機能も集約していく。世代を超えた交流空間の創出や、街なかの交流人口の増加に寄与することを期待して提唱している」

鹿児島県内には現在、西原商会アリーナと県体育館があります。

しかしバスケのBリーグプレミア、バレーのSVリーグのアリーナ要件のうち、座席数5000は満たすものの、スイートルームや大型スクリーン設備などを中心に、多くの要件を満たしていません。

鹿児島市は、西原商会アリーナをエンタメ設備の整ったアリーナに改修する計画で、来年夏の着工を目指しています。

（鹿児島市スポーツ課 鳥丸禎一 課長）「館内設備の老朽化がだいぶ進んでいる。エンターテインメントを『見る』アリーナへ。『する』から『見る』アリーナへ機能強化を図っていきたい」

一方、鹿児島県は現在、ドルフィンポート跡地に新しい総合体育館を計画しています。事業費は488億円を予定し、メインアリーナの座席数は8000席。2032年に完成予定です。

（県スポーツ・コンベンションセンター整備課 西博夫 課長）「『する』スポーツをベースとしたアスリートファーストの施設として整理した。一流のプロスポーツやコンサートなども提供することによって、サステナビリティ（持続可能）で『見る』スポーツにも配慮した施設」

ただ街なかに大きな「箱モノ」をつくればいいということではなく、周りに存在する機能を踏まえて、どんな機能が必要でどんな効果を生み出すのかをしっかりと議論することが求められます。

（日本政策投資銀行産業調査部 早川琢雄 調査役）「どういうコンセプトで作るのかをしっかり関係者間で議論して、それを住民に理解してもらう。納得感を持って進められれば、地域にとって全体感を持って取り組めるプロジェクトになる」

以前は2000人規模のホールしかなかった佐賀県。SAGAアリーナの座席数を8000にするか6000にするかの議論もありましたが、大規模コンサートなど、スポーツ以外の利用も概ね想定通りと話します。

（佐賀県SSP推進局 日野稔邦 SSP総括監）「6000規模だとステージを組む関係で実際は3000しか入れないこともある。『佐賀でそういうコンサートは年1回あればいい方だ』と言う人もいた。でも蓋を開けてみたら全くそういうことはない」

Q.運営は黒字？赤字？

（佐賀県SSP推進局 日野稔邦 SSP総括監）「民設民営だったら多分、赤黒の話は出ると思うが、佐賀県はそこの計算はしていない。公の施設なので、何を黒字と見るか。

『やっぱりあの時SAGAアリーナができて本当に良かった』と思われるようにしていくことが、（公共施設にとって）一番、収支上大事なことではないか」

SAGAアリーナを見学したレブナイズの峰さん。地元ファンのアイデンティティを呼び起こす会場づくりを、あらためて心に誓っていました。

（鹿児島レブナイズ・マーケティング事業部 峰祐輝マネージャー）「ただただ圧巻。本当によく考えられて、ひとつひとつに思いが込められたアリーナだなと。

（レブナイズも）頑張ってもっと強くなって、応援してもらって、いろんなところにいい影響をもたらしていければ」

