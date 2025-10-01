12星座占い★2025年10月の運勢「射手座（いて座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・10月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）10月の「射手座（いて座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「射手座（いて座）」さんの10月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！
射手座（いて座：11月23日〜12月21日）
全体運
内省がテーマの月となりそうです。モヤモヤした感情が出やすく、いろんなことを見直すような機会が増えてきそうです。下旬からは積極的に動いていく運気なので、それまでは準備期間として捉えて過ごしてみましょう。
恋愛運
中旬以降の恋愛運は好調です。人付き合いが広がりやすいので、積極的にコミュニケーションを取っていくようにしましょう。人が集まる場所に行くと良さそうです。
仕事運
中旬までは仕事の忙しさが目立ち、人に頼まれごとをされる機会も多くなりそうです。1人で抱え込まずに進めていきましょう。
ワンポイントアドバイス
不要なものを手放せると良い運気の月ですが、捨てすぎには注意しましょう。迷ったときは一旦保留にするのが良さそうです。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
