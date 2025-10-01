21:15
米ADP雇用者数（9月）
予想　5.0万人　前回　5.4万人（前月比)

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）
予想　52.0　前回　52.0（製造業PMI・確報値)

23:00
米ISM製造業景気指数（9月）
予想　49.0　前回　48.7

米建設支出（8月）
予想　0.0%　前回　-0.1%（前月比)

23:30　
米週間石油在庫統計

2日
1:15　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:30　
カナダ中銀議事録（9月17日開催分）


米自動車販売（9月）
米政府予算期限切れ、政府機関一部閉鎖へ
トランプ米政権　ブランド化または特許取得済み医薬品に100%関税、大型トラックに25%関税
EU首脳非公式会議、防衛強化とウクライナ支援について協議


※予定は変更されることがあります。