ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
米ADP雇用者数（9月）
予想 5.0万人 前回 5.4万人（前月比)
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）
予想 52.0 前回 52.0（製造業PMI・確報値)
23:00
米ISM製造業景気指数（9月）
予想 49.0 前回 48.7
米建設支出（8月）
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
2日
1:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:30
カナダ中銀議事録（9月17日開催分）
米自動車販売（9月）
米政府予算期限切れ、政府機関一部閉鎖へ
トランプ米政権 ブランド化または特許取得済み医薬品に100%関税、大型トラックに25%関税
EU首脳非公式会議、防衛強化とウクライナ支援について協議
※予定は変更されることがあります。
米ADP雇用者数（9月）
予想 5.0万人 前回 5.4万人（前月比)
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）
予想 52.0 前回 52.0（製造業PMI・確報値)
23:00
米ISM製造業景気指数（9月）
予想 49.0 前回 48.7
米建設支出（8月）
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
2日
1:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:30
カナダ中銀議事録（9月17日開催分）
米自動車販売（9月）
米政府予算期限切れ、政府機関一部閉鎖へ
トランプ米政権 ブランド化または特許取得済み医薬品に100%関税、大型トラックに25%関税
EU首脳非公式会議、防衛強化とウクライナ支援について協議
※予定は変更されることがあります。