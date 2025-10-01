ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:15

米ADP雇用者数（9月）

予想 5.0万人 前回 5.4万人（前月比)



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）

予想 52.0 前回 52.0（製造業PMI・確報値)



23:00

米ISM製造業景気指数（9月）

予想 49.0 前回 48.7



米建設支出（8月）

予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)



23:30

米週間石油在庫統計



2日

1:15

バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）



2:30

カナダ中銀議事録（9月17日開催分）





米自動車販売（9月）

米政府予算期限切れ、政府機関一部閉鎖へ

トランプ米政権 ブランド化または特許取得済み医薬品に100%関税、大型トラックに25%関税

EU首脳非公式会議、防衛強化とウクライナ支援について協議





※予定は変更されることがあります。

