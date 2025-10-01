※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

マナは夫の兄と関係をもち、夫と義姉にバレて離婚となります。「慰謝料を払えば済む」と思っていたのですが、実は経営者の夫からの財産分与は多くなく、タワマンを追い出されて9畳のアパート暮らしをすることに。見下していた友だちにそそのかされて、元夫との復縁を目論みますが…？



離婚した元妻が！

やめてええ！次の手は…？「離婚した元妻がSNSにツーショットをアップしている…！」愕然とするゆうやの視界に飛び込んできたのは、笑顔で肩を寄せ合うふたりの過去の写真。しかもキャプションは「ゆうくんはいつも本気で愛してくれた」。もはや鳥肌ものです…。二度と関わりたくないと思っていたのに、たまらずマナに連絡したのでした。一方マナは元夫と接点を持てて大喜び。友だちに報告しています。「次はどうしたらいい？」と相談を持ちかけるのでした。SNSのアップを嫌がるのは、思い出すのが辛いから…そんな捻じ曲がった解釈を吹き込み、友だちはまたマナを動かそうとしています。「次は…」(ぽん子)