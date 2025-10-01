気鋭のライトノベル作家とイラストレーターがタッグを組む、１話５分×４連作のショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』。放送最終回となった12話は、サプライズな展開があちこちに！？

■ライバル刑事と対面！ 銃口を向けられた時城は……

長月達平が原作を手掛け、千種みのりがキャラクターデザインを務める『Jack the Reaper』。警察官連続殺人事件の容疑をかけられた刑事・時城（CV：石川界人）は、バディである女性警官・小町（ＣＶ：本渡楓）を命の危険にさらすことを避けようと、単独で行動することを決意する。

警察署内で非常ベルを鳴らし、騒ぎになっている隙をついて証拠保管室に乗り込もうと計画するが、取調室に駆け込んできた刑事・矢継早（CV：濱健人）に見つかってしまう。

©ラノベアニメ製作委員会

「てめぇ、小町の想いまで踏みにじりやがったな。あいつは、てめぇがやってねえって信じてたんだ！」と怒りに震える矢継早は、時城に銃を向ける。

©ラノベアニメ製作委員会

時城（いくらなんでも撃たない…よな…？）

もし当たり所が悪くてもタイムリープしてやり直せるはず。そう思う時城だったが、一方で黒い男以外に殺された場合、2時55分の取調室に戻って来られるのか、不安がよぎる。

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】「撃ってみろ」と矢継早を挑発しながら近づく時城。矢継早を振り切って証拠保管室にたどりつき、事件の手掛かりをつかめるか？ 死のループから脱することはできるのか？

■過去を上書きし、幸せなクリスマスを迎えた2人。やがて大晦日……

二語十が原作・シリーズ構成・脚本を務め、tanuのキャラクターデザインでおくる『傷心タイムリープ』。12話前半では、想いを寄せるクラスメイトの和瀬（CV：坂田将吾）にフラれた主人公・若菜（CV：高柳知葉）がタイムリープを繰り返して過去をやり直し、和瀬と恋人になるまでの回想シーンが綴られていく。

そして季節はめぐり、冬。

©ラノベアニメ製作委員会

かつて若菜がフラれたクリスマスの夜も、二人は幸せに過ごしていた。

©ラノベアニメ製作委員会

大晦日、初詣に向かうために予定より早く家を出た若菜。

（何を神様に頼もう。願い事なら、もう全部叶ってるのに。この幸せがずっと続きますようにって、そうお願いしよう）

©ラノベアニメ製作委員会

(これからもずっと和瀬と一緒にいられますようにって――)

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】手にしていたスマホを仕舞い、横断歩道を渡る若菜。その時突然、若菜の身に思いがけない出来事が――？

■本気のダイエットを続ける祐樹。そのきっかけになった従妹に告げた言葉は？

日向夏が原作を手掛け、桶乃かもくがキャラクターデザインを担当する『ファムファタル育成計画』は、ダイエットに励むぽっちゃり男子高校生・祐樹の奮闘を描く。

友人の山田（CV：広瀬裕也）と鈴木（CV：白井悠介）、食事メニューを管理するあさぎ（CV：鈴代紗弓）、そして運動のアドバイス担当・鏡（CV：熊谷健太郎）。サポーター4人が見守る中、意を決して体重計に乗る祐樹（CV：山下大輝）。

©ラノベアニメ製作委員会

その体重は、79キロ。

「大台切りました！」と喜ぶ祐樹。停滞期を脱し、これからはどんどん体重が減っていくと、鏡も太鼓判を押す。

©ラノベアニメ製作委員会

途中から筋肉をつける方向に舵をきったことで、体重よりも引き締まって見える状態に。

祐樹「俺って、もしかして、かわいくな～い？」と有頂天だ。

自宅の部屋で、男の娘YouTuber・ひぐらしまわた（CV：天粼滉平）にオンラインのボイストレーニングを受ける祐樹。その時、従妹の月乃（CV：松田颯水）がやって来て…。

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】祐樹を見て「痩せた？」と驚く月乃。祐樹が自分のために本気でダイエットを続けていると知った月乃は、「私のためにどうしてここまで？」と問いかける。

■王太子ルイのコンプレックスを知ったマリー。彼女がとった行動は！？

『マリー・アントワネットに転生したので全力でギロチンを回避します』は、原作と脚本を天野頌子が手掛け、キャラクターデザインを藤真拓哉が担当。ヴェルサイユを舞台に、オタク女子からフランス王太子妃に転生したマリー（CV：ファイルーズあい）が主人公の王宮コメディだ。

©ラノベアニメ製作委員会

夫である王太子・ルイ（CV：増田俊樹）の様子がおかしいことを案じたマリーは、「ハチミツたっぷりのレモネードをお持ちしました」と彼の部屋を訪ねる。

「心配してくれてありがとう。それに、あなたが自分で持ってきてくれるなんて…」

とお礼を言うルイ。

ルイ「喉の不調のせいではないと、気が付いているのでしょう？」

マリー「…はい。弟君たちと何かあったのですか？」

©ラノベアニメ製作委員会

ルイは、その日の歌の練習で声が出ていなかった理由を「あなたになら」と話し始める。

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】コンプレックスを抱え、「弟たちの方がはるかに、フランス国王にふさわしいのに」と言うルイ。その屈折した心情を始めて知ったマリーは驚き、ある行動に出る！

この『週刊ラノベアニメ』第12話は、９月27日深夜に放送された。

ショートアニメ4本が連続で展開される『週刊ラノベアニメ』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて放送。TVerでも無料配信。