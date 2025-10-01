人知れず悩む人が多いという慢性の皮膚疾患「乾癬」について理解を深めてもらおうというイベントが、11月に秋田市で開かれます。



このイベントは、乾癬の関係者で組織するあきた乾癬友の会が主催して開かれます。



乾癬は、免疫の異常によって引き起こされる慢性の皮膚疾患です。



皮膚の細胞が異常に早く成長しうろこ状の発疹ができるのが特徴です。



人にうつることはありませんが、社会的に認知度が低いため誤解されることが多く、人知れず悩み苦しんでいる人がたくさんいるということです。

イベントでは、あきた乾癬友の会相談医で秋田大学医学部皮膚科学助教の山川岳洋さんが「乾癬とは？」をテーマに座長講演を行います。



大阪公立大学大学院医学研究科の特任教授で整形外科医の岡野匡志さんによる「加齢でもない、リウマチでもない、乾癬性関節炎」と題した基調講演も行われます。



学びと共に笑いや元気も届けてもらおうと、美郷町出身のプロマジシャン、ブラボー中谷さんによるマジックショーもあります。



イベントへの参加は、一般の方は運営費用の500円が必要です。



当日参加も可能ですが、席がない可能性があるので、11月7日までに電話か案内チラシに記載している二次元コードから申し込みをするよう呼びかけています。



主催者は「一般の方々はもちろん、乾癬患者さん、関節リウマチ患者さん、そのご家族にもぜひお届けしたい。医療の学びと共に、笑いや元気を届けられる場にしたい」と話しています。

問い合わせは、あきた乾癬友の会代表の佐藤さん080-3194-7768まで。



「英顔でつながる！乾癬トーク＆マジックショー」は11月9日（日）、午後1時から秋田市の秋田拠点センターアルヴェ2階の多目的ホールで開催されます。