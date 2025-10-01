「整理苦手」な人は【セリア】へ！ バッグに入れておきたい♡「110円ポーチ」

バッグの中で迷子になりやすい小物も、ポーチがあればすっきり整理できそう。【セリア】 には大人っぽいデザインから北欧風、無地のシックなカラーまで種類豊富に揃っていて、シーンや気分に合わせて使い分けるのもおすすめ。どれもプチプラで、気軽に買い足せるのも魅力です。バッグを開けるたびに気分が上がる、お気に入りのポーチを見つけてみては？

落ち着いたカラーが大人っぽい地図柄ポーチ

【セリア】「合皮フラットポーチ 地図柄」\110（税込）

地図柄デザインのフラットポーチは、裏面は無地のオリーブグリーンという落ち着いた配色が魅力。ペンが横向きに入るサイズなので、ペンケースとして使うはもちろん、メイクブラシなどのコスメ用品を収納するのもおすすめ。高見えデザインで、バッグ内の整理がはかどりそうです。

シンプルデザインで使いやすいマチ付きポーチ

【セリア】「マチ付きポーチ カジュアルシック」\110（税込）

シンプルながらも上品な雰囲気が漂うナイロンポーチは、合皮のタグがあしらわれておりプチプラながら高見え。男女問わず使いやすいブラックカラーで、普段使いのほか旅行用ポーチとしても活躍してくれそう。マチが2.5cmある分、リップやハンドクリーム、イヤホンなど細々としたものをまとめてすっきり収納できるかも。

コンパクトで持ち運び便利なフラワーポーチ

【セリア】「バニティポーチ 北欧フラワー」\110（税込）

北欧風フラワー柄が目を引く可愛いデザインが特徴のポーチ。小ぶりサイズなので、アメニティグッズやコスメの持ち歩きにぴったりです。コスメ類だでなく、ちょっとしたケーブルや小物をまとめるのにも活躍してくれます。今日は気分を上げたい！ そんな日に使いたいポーチです。

クールカラーが映えるシンプルおしゃれポーチ

【セリア】「合皮 型押しマチ付きポーチ 英字柄」\110（税込）

グレーがかったアイスブルーのカラーが目を引く、シンプルで上品なデザインのポーチ。ゴールドファスナーがほどよい高級感をプラスします。8 × 12 × マチ3㎝とコンパクトなサイズ感。小さめのバッグにも入りそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：A.satozaki