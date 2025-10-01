¡ÖÊ£»¨¤Ê¸÷¤È±Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡×²è²È¡¦ÂçÅç°¦¤µ¤ó¤Î¸ÄÅ¸¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÊª¤ä½ÐÍè»ö¤ÎÇØ·Ê¤Ë¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Æ¡×
ÂæÏÑ¤Î¸¶½»Ì±¤È°ÜÌ±¤Î´é¼Ì¿¿¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤Ç¤ÏÊ£»¨¤ÊÎò»Ë¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÅç°¦¤µ¤ó¤ÏÁÒÉß»Ôºß½»¤Î²è²È¤Ç2019Ç¯¤Ë¤Ï²¬»³¸©¤æ¤«¤ê¤Î¼ã¼êÈþ½Ñ²È¤ËÂ£¤é¤ì¤ëI»á¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸ÄÅ¸¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖHistorical studies¡×¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÊª¤ä½ÐÍè»ö¤ÎÇØ·Ê¤Ë¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»î¤ß¤¿³¨²è¤ä±ÇÁüºîÉÊ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ23ÅÀ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
(²è²È ÂçÅç°¦¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏÀ¥¸ÍÆâ»Ô¤ÎÄ¹Åç°¦À¸±à¤ò¼èºà¤·¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢°¦À¸±à¤Î½éÂå±àÄ¹¤Î¸÷ÅÄÀèÀ¸¤È¤¤¤¦°å¼Ô¤Î´é¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÁ±°¤äÇò¹õ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤Î¶¯À©³ÖÎ¥¤òÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤¿¡¢¸÷ÅÄ°å»Õ¡£¤½¤Î¼ÂÁü¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¡¢°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ç¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÅê±Æ¤·¡¢ÌÚÃº¤Ç¤Ê¤¾¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ê²è²È¡¡ÂçÅç°¦¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿ÍÊÁ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£Ê£»¨¤Ê¸÷¤È±Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡£·ëÏÀ¤Î½Ð¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â½ÐÍè»ö¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÁ±°¤äÇò¹õ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤éÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ò¼á¤¬³Ú¤·¤á¤ëÎÏºî¤¬²ñ¾ì¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçÅç°¦¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢´ÊÃ±¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ·ë¹½¾¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤ò¸«¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
ÂçÅç°¦¤µ¤ó¤Î¸ÄÅ¸¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Çº£·î13Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£