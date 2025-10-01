Jリーグ王者の神戸が連勝！ 汰木康也が劇的な後半AT弾、ホームでメルボルン・シティを１−０撃破【ACLE】
10月１日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第２節で、Jリーグ王者のヴィッセル神戸がオーストラリアのメルボルン・シティとホームで対戦した。
初戦の上海海港戦に３−０で快勝し、連勝を狙う神戸は、立ち上がりから決定機まで持ち込めない時間が続く。
それでも27分にチャンスを作る。右サイドからのグスタボ・クリスマンのアーリークロスに濱粼健斗が飛び込んだが、惜しくも合わない。
さらにその５分後には、ボックス手前の左寄りからグスタボ・クリスマンが強烈なミドルを放つも、相手GKにセーブされた。結局、ゴールは奪えずスコアレスで前半を終える。
迎えた後半、ホームチームは攻勢を強めるも、ゴールが遠い。79分には左サイドの酒井高徳のクロスから宮代大聖がヘディングシュートを放つも、メルボルン守護神の好守に阻まれる。
85分には左サイドで宮代が倒されてFKを獲得。汰木康也のキックにマテウス・トゥーレルが頭で合わせたが、枠を捉えられない。
このまま引き分けかと思われた90＋４分、相手のクリアのこぼれた球を汰木が押し込んで土壇場で先制点を奪取。この１点を守り切り、１−０で勝利した。
連勝を飾った神戸は次節、22日に江原FCと敵地で対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
初戦の上海海港戦に３−０で快勝し、連勝を狙う神戸は、立ち上がりから決定機まで持ち込めない時間が続く。
それでも27分にチャンスを作る。右サイドからのグスタボ・クリスマンのアーリークロスに濱粼健斗が飛び込んだが、惜しくも合わない。
迎えた後半、ホームチームは攻勢を強めるも、ゴールが遠い。79分には左サイドの酒井高徳のクロスから宮代大聖がヘディングシュートを放つも、メルボルン守護神の好守に阻まれる。
85分には左サイドで宮代が倒されてFKを獲得。汰木康也のキックにマテウス・トゥーレルが頭で合わせたが、枠を捉えられない。
このまま引き分けかと思われた90＋４分、相手のクリアのこぼれた球を汰木が押し込んで土壇場で先制点を奪取。この１点を守り切り、１−０で勝利した。
連勝を飾った神戸は次節、22日に江原FCと敵地で対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介