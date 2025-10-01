ハンブレッダーズ、新曲「ちょっとロンリー」配信リリース決定！全国ツアーも開催
ハンブレッダーズが、10月15日に新曲「ちょっとロンリー」を配信リリースすることが決定した。
■新曲「ちょっとロンリー」は“ひとりでいること”を肯定するダンスナンバー
10月19日に大阪城ホールで開催する初の主催フェス『GALAXY PARK』のチケットが即日完売したばかりのハンブレッダーズ。
フェス開催直前にリリースされる新曲「ちょっとロンリー」は、この夏開催されたファンクラブツアー会場にて先行して披露された楽曲で、“ひとりでいること”を肯定してくれるハンブレッダーズのあらたなダンスナンバーとなっている。
また、およそ1年半ぶりの全国ワンマンツアーが開催されることも発表された。東名阪以外の地域でホール公演は初となる。チケットは、10月1日21時よりオフィシャルファンクラブ「帰宅部」部員限定で先行受付がスタートする。
■リリース情報
2025.10.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ちょっとロンリー」
■ツアー情報
『ハンブレッダーズ ワンマンツアー2026』
[2026年]
02/07（土）栃木・栃木県総合文化センター
02/08（日）宮城・トークネットホール仙台
02/13（金）福岡・福岡市民ホール 大ホール
02/14（土）広島・JMSアステールプラザ 大ホール
02/22（日）北海道・札幌カナモトホール
02/28（土）京都・ロームシアター京都メインホール
03/01（日）香川・サンポートホール高松
03/04（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
03/07（土）石川・金沢市文化ホール
03/18（水）東京・ガーデンシアター有明
