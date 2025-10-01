ハンブレッダーズ、新曲「ちょっとロンリー」配信リリース決定！全国ツアーも開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ハンブレッダーズが、10月15日に新曲「ちょっとロンリー」を配信リリースすることが決定した。

■新曲「ちょっとロンリー」は“ひとりでいること”を肯定するダンスナンバー

10月19日に大阪城ホールで開催する初の主催フェス『GALAXY PARK』のチケットが即日完売したばかりのハンブレッダーズ。

フェス開催直前にリリースされる新曲「ちょっとロンリー」は、この夏開催されたファンクラブツアー会場にて先行して披露された楽曲で、“ひとりでいること”を肯定してくれるハンブレッダーズのあらたなダンスナンバーとなっている。

また、およそ1年半ぶりの全国ワンマンツアーが開催されることも発表された。東名阪以外の地域でホール公演は初となる。チケットは、10月1日21時よりオフィシャルファンクラブ「帰宅部」部員限定で先行受付がスタートする。

■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ちょっとロンリー」

■ツアー情報

『ハンブレッダーズ ワンマンツアー2026』

[2026年]

02/07（土）栃木・栃木県総合文化センター

02/08（日）宮城・トークネットホール仙台

02/13（金）福岡・福岡市民ホール 大ホール

02/14（土）広島・JMSアステールプラザ 大ホール

02/22（日）北海道・札幌カナモトホール

02/28（土）京都・ロームシアター京都メインホール

03/01（日）香川・サンポートホール高松

03/04（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

03/07（土）石川・金沢市文化ホール

03/18（水）東京・ガーデンシアター有明

