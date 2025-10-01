まさか!? 未発表M5チップ iPad Proの開封動画が出ちゃった
ちょっとまって、どこから出てきたん？
iPhone 17シリーズが発売されたばかりですが、Apple（アップル）のプロダクト更新が終わったわけではありません。
また、iPadだってMacBookだって新モデル登場が期待されていますからね。
…と思っていたら、まだ未発表なM5チップ搭載のiPad Proが、アンボックスされてしまいました。YouTubeで。
M5チップ搭載のiPad Proの情報をまとめると…
・13インチiPad Pro、ストレージ256GBモデル
・カラーやデザインは変更なし。カメラ構成もそのまま（背面にiPad Proのロゴなし？）
・M5チップはM4チップと比較してマルチコアは12％伸びていて、GPU性能は35％伸びている
・メモリは12GB、搭載OSはiPad OS26
といった構成。
ざっと見た感じ、外見そのままでチップ入れ替えのマイナーアップデートですね。
もしかして10月中に発売もありえる？
このアンボックスされたiPad Pro。
はたしてホンモノなのか？は謎…いや、ベンチマーク結果も出ているからホンモノの可能性高めですけど、このタイミングでリークされているってことは、もしかして今月中の発表もあるんですかね？
iPad Pro狙いの方は、身構えておいてもよいかもしれませんよ！
Source: YouTube via MacRumors
