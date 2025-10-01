ちょっとまって、どこから出てきたん？

iPhone 17シリーズが発売されたばかりですが、Apple（アップル）のプロダクト更新が終わったわけではありません。

また、iPadだってMacBookだって新モデル登場が期待されていますからね。

…と思っていたら、まだ未発表なM5チップ搭載のiPad Proが、アンボックスされてしまいました。YouTubeで。

M5チップ搭載のiPad Proの情報をまとめると…

・13インチiPad Pro、ストレージ256GBモデル ・カラーやデザインは変更なし。カメラ構成もそのまま（背面にiPad Proのロゴなし？） ・M5チップはM4チップと比較してマルチコアは12％伸びていて、GPU性能は35％伸びている ・メモリは12GB、搭載OSはiPad OS26

といった構成。

ざっと見た感じ、外見そのままでチップ入れ替えのマイナーアップデートですね。

もしかして10月中に発売もありえる？

このアンボックスされたiPad Pro。

はたしてホンモノなのか？は謎…いや、ベンチマーク結果も出ているからホンモノの可能性高めですけど、このタイミングでリークされているってことは、もしかして今月中の発表もあるんですかね？

iPad Pro狙いの方は、身構えておいてもよいかもしれませんよ！

