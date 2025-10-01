µð¿Í¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¥»¡¼¥Ö²¦¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡¡ÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ê¤¯¡¢¸µÆ±Î½¡¦¾¾»³¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯10·î1Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿·¼é¸î¿À¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê28¡á¥¥å¡¼¥Ð¡Ë¤¬ÃæÆü»þÂå¤Îºòµ¨¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖÅê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î9·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¤Ï8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¤Ç9²ó¤Þ¤Ç¤ÎÂÇ¼Ô4¿Í¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Îº£µ¨46¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïµð¿ÍÂÇÀþ¤¬½é²ó¤Ë5ÅÀÀè¼è¡£5¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¹¶·âÃæ¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¸ª¤ò¤Ä¤¯¤ê»Ï¤á¤ë¤âÅÐÈÄµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤º¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë46¥»¡¼¥Ö¡Ê3¾¡2ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç¾¾»³¤ÈÃçÎÉ¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ú¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡¡¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¡54¡¡2017Ç¯
2°Ì¡¡´äÀ¥¿Îµª¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡46¡¡2005Ç¯
2°Ì¡¡Æ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡Ë¡¡46¡¡2007Ç¯
2°Ì¡¡¾¾»³¿¸Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡46¡¡2025Ç¯
2°Ì¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¿Í¡Ë¡¡46¡¡2025Ç¯
6°Ì¡¡º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡¡45¡¡1998Ç¯