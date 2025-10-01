アイドルグループ「アップアップガールズ（仮）」の元メンバー・関根梓さんが自身のＳＮＳを更新。

結婚と妊娠を報告しました。

【写真を見る】元・アップアップガールズ（仮）【 関根梓 】 結婚 ＆ 妊娠 Ｗ幸せ報告 「これからも変わらずお仕事に真摯に向き合いながら日々を大切に過ごしてまいります。」





関根梓さんは「私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告申し上げます。」と、投稿。



続けて「また、新しい命を授かりましたことも併せてご報告いたします。」と、知らせました。

そして「これからも変わらずお仕事に真摯に向き合いながら日々を大切に過ごしてまいります。」と、その思いを綴っています。





また、所属事務所も公式サイトで「このたび、弊社所属タレント関根梓が結婚いたしましたこと、また新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。ファンの皆様、関係者の皆様には、これからも温かく見守っていただけますと幸いに存じます。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。」と、呼びかけています。





【 関根梓さん プロフィール 】

出身地：長野県

誕生日：1996年06月14日

血液型：AB型

星座：双子座

趣味：ゲーム / コスメ集め

特技：柔軟 / 犬と目で会話すること

ニックネーム：せっきー

2015年〜しあわせ信州応援アイドル就任。

2016年〜小海線沿線地域特別応援大使就任。



