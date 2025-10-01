元・アップアップガールズ（仮）【 関根梓 】 結婚 ＆ 妊娠 Ｗ幸せ報告 「これからも変わらずお仕事に真摯に向き合いながら日々を大切に過ごしてまいります。」
アイドルグループ「アップアップガールズ（仮）」の元メンバー・関根梓さんが自身のＳＮＳを更新。
結婚と妊娠を報告しました。
関根梓さんは「私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告申し上げます。」と、投稿。
続けて「また、新しい命を授かりましたことも併せてご報告いたします。」と、知らせました。
そして「これからも変わらずお仕事に真摯に向き合いながら日々を大切に過ごしてまいります。」と、その思いを綴っています。
【 関根梓さん プロフィール 】
出身地：長野県
誕生日：1996年06月14日
血液型：AB型
星座：双子座
趣味：ゲーム / コスメ集め
特技：柔軟 / 犬と目で会話すること
ニックネーム：せっきー
2015年〜しあわせ信州応援アイドル就任。
2016年〜小海線沿線地域特別応援大使就任。
