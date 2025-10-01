【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20チリ代表 0−2 U-20日本代表（日本時間10月1日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】足裏タックル→肘打ちの一部始終（リプレイあり）

U-20日本代表の2選手が、U-20チリ代表の連続ラフプレーを受けてピッチ上に転倒。南米の洗礼を浴びる危険なシーンが勃発した。

U-20日本代表は日本時間10月1日、U-20ワールドカップのグループA第2戦でU-20チリ代表と対戦。キャプテンのDF市原吏音が55分に見事なチップキックのPKを決めると、82分にはMF横山夢樹が強烈なミドルシュートを叩き込み、開催国に2ー0で勝利した。グループステージ2連勝で早くも決勝トーナメント進出を決めている。

しかし77分、日本は連続で危険プレーの被害に遭っていた。まずMF小倉幸成が自陣中央でこぼれ球に反応してジャンプしたものの、着地の瞬間にMFフラビオ・モヤの足裏を見せた激しいスライディングを食らって吹き飛ばされた。

小倉はピッチに倒れ込んだが、日本ボールだったためプレーは続行。MF石井久継が中央から持ち運ぶ中、今度は動き出そうとしたFW神田奏真が、ボールとまったく関係ないところでDFイアン・ガルゲスに肘打ちを入れられながら体当たりで倒された。

日本の2選手が連続で倒される危険なシーン。プレーが切れたタイミングでようやく、小倉に危険タックルを仕掛けたモヤにはイエローカードが提示された。ただ、ガルゲスの肘打ちもかなり悪質であり、判定に疑問が残ってもいる。

実況・原大悟氏は「神田はボールがないところでガルゲスにやられていますよね。一方でモヤにイエローカードが出ました。これが南米です」とコメントし、解説・名良橋晃氏も「そうですね、本当に」と呼応した。

リプレイ映像にもしっかり収められていたこの連続ラフプレーには、日本のサッカーファンも反応。SNSでは「神田くんになんてことすんの」「チリはやはり荒い。怪我するなよ」「チリ代表荒いな」などの声が出ていた。

幸いには小倉と神田は、ともに立ち上がってプレーを続行させ勝利に貢献。なお、日本は10月4日にU-20ニュージーランド代表とのグループステージ第3節に臨む。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

