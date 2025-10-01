10月1日は多くの企業で内定式が行われました。企業も様々な工夫を凝らしています。

来年度から初任給を30万円に引き上げる「三井住友銀行」の内定式では…

内定者

「お客様に信頼される行員になるように、精進していきたいと考えています」

内定式といえばスーツ姿が定番ですが、総合楽器メーカー「ヤマハ」では…

記者

「ジュビロ磐田のユニフォームや、ユニークなTシャツ、様々な服装の方がいます」

ドレスコードを「一番楽しいことをしている時の服装」に設定。個性あふれる服装で集まりました。

学生優位の“超売り手市場”が続くなか、将来の新入社員たちに本音を聞いてみました。



引き上げが相次ぐ、初任給については…

三井住友銀行 内定者

「初任給が高いってなると、かなり大きな決定要因になるかな」

ヤマハ 内定者

「自分の個性だったり、自分がやりたいことをやりたいという気持ちを大切にして、企業を選んだ」

中には、こんな内定者もいました。

ノジマ 内定者

「転職という時代と今いろいろ世間で言われてるんですけど、まずはノジマ様でしっかり働きたい。骨を埋めるじゃないですけど、そういった働き方をしていきたい」



――仕事とプライベートの割合は?

「正直、仕事8:プライベート2くらいで、仕事に重きを置いて働きたいです」

内定式で「運動会」を開催 ある効果も…

井上貴博キャスター:

このような内定式を行っているところもあります。

▼不動産事業などを展開する「ウィル」

内定式は2日間で、2日目には30年続く「運動会」を行います。社長も含め、全社員+内定者（今年40人）と、約300人が参加します。



「準備委員会」という有志が集まり、「今年は何をやるか」と、イベントをみんなで考えるそうです。

「ウィル」の広報担当者によりますと、「内定者の入社前のギャップを埋められるだけでなく、役職・部署を超えた社員間の交流もできる」ということです。



結果も出ているそうで、▼「内定辞退」が少なく、毎年2人以下（0人の年も）となっています。また、▼「離職率」が低く、入社3年以内の離職率は17.3%（2024年3月時点）とのことです。なお、不動産業界の平均離職率は38.3%です。