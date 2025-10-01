「まだ赤ちゃんなのに…」体はノミだらけ、ガリガリに痩せた状態で保護された子猫。話題になったのは、2日後にやっと見せてくれた『尊い姿』でした。投稿はXで146万表示を超え、2万7000いいねがつく大反響。「安心してる証拠ですね！」「健やかに育っておくれ」など、Xユーザーから温かな声が続々と寄せられています。

【写真：全身ノミだらけで『ガリガリの状態だった赤ちゃん猫』を保護→2日経つと…】

全身ノミだらけでガリガリ…衰弱した子猫を保護

京都で町家カフェを営む、Xアカウント『SAVON’S BAKE FACTORY TAMAYURAN』。日々の投稿では店舗情報のほか、保護猫の様子も発信しています。（尚、Xアカウント『SAVON’S BAKE FACTORY TAMAYURAN』では保護依頼等受け付けておりません。）

ある日保護されたのは、全身ノミだらけでガリガリに痩せた女の子。保護場所がタルト・タタンの有名なお店のそばだったことから、「タタン」ちゃんと名付けられました。

体重はわずか329g。病院で処置を受けたものの、ご飯もお水も受け付けないほど衰弱しており、目が離せない状況だったといいます。

やっと見せてくれた！尊い寝姿に感無量

そんなタタンちゃんが、保護から2日後にやっとみせてくれた姿が、X上で大きな話題に。

猫砂の上で体を丸め、眠るタタンちゃんの小さな姿。「保護して2日間、こんなふうに丸くなって寝ることがなかった。赤ちゃんなのに…」という投稿主さんの言葉から、深い安堵が伝わってきます。

猫砂の上で眠るのは保護猫によくある行動だともいわれます。自分の匂いがする場所に安心したのかもしれません。そう思うと胸がぎゅっと締め付けられます。

「健やかに…！」見守るXユーザーから温かな声

タタンちゃんの尊い寝姿を捉えた投稿には「カワイイ保護してもらって、よかったねぇ～！安心したね」「健やかに育っておくれ」「ひたすら幸せになってほしい」「がんばれがんばれがんばれ」といった声が続々。さらに、「うちの子最初トイレで寝てたなぁ」「うちの子も初めて外から家に来た時は、お外の感覚に一番近いからか猫砂の上で寝ていました」といった共感の声も寄せられています。

現在タタンちゃんは、ずっとのお家が決まり、3匹のお兄ちゃん猫たちと幸せに暮らしているそう。

たくさんの人に見守られながら、やっと丸くなって眠ることができたタタンちゃん。どうかこれからも健やかに育ってほしいと願わずにはいられません。

Xアカウント『SAVON’S BAKE FACTORY TAMAYURAN』では、日々の店舗情報に加え、保護猫の様子も随時発信中。今回ご紹介したタタンちゃんのその後の姿もチェックできます。

投稿主さん、タタンちゃん、この度はご協力誠にありがとうございました。

