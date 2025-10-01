待ってた、待ってたよーーーッッ！！【ローソン】ティータイムがシャレる♡「新作スイーツ」

今季も【LAWSON（ローソン）】の新作スイーツが続々登場！ 今回は「Uchi Café × GODIVA」の豪華コラボと、定番人気シリーズに加わった新しい味わいをピックアップ。見た目もリッチで味わい深いラインナップは、自分へのご褒美やティータイムにぴったりです。ぜひチェックしてみてください。

贅沢層仕立ての「Uchi Café × GODIVA クープドゥショコラ」

最初にご紹介するのは、「スイーツ大好き」な@nyancoromochi_sweets_blogさんが「もはや専門店レベルのおいしさ」と絶賛した、9月16日から登場の「Uchi Café × GODIVA クープドゥショコラ」です。幾重にも重なるショコラとムースが魅力。チョコレートの濃厚さに、ミルクムースとホワイトムースが優しい甘さをプラスし、口の中でリッチな調和が生まれそうです！

秋の味覚を閉じ込めた「Uchi Café × GODIVA どらもっち（ショコラマロン）」

同じく9月16日発売の「Uchi Café × GODIVA どらもっち（ショコラマロン）」は、しっとり生地にチョコクリームとマロンペーストを包み込んだ一品です。ダイス入りのマロンが食感のアクセントになり、ビターさと甘さのバランスを楽しめそう。餡のように濃厚なペーストと、もちもちの生地の組み合わせには、秋らしい満足感も期待できます。

ふわっと広がる香ばしさ「ふわもち生シフォン（生キャラメル）」

9月9日から発売された「ふわもち生シフォン（生キャラメル）」は、人気のもっちりシフォンシリーズに仲間入りした新フレーバー！ 筆者も実食したところ、しっとりもちもちの生地に、キャラメルの深いコクと苦味が調和し、後を引く甘さが楽しめました。贅沢な大人のスイーツタイムにピッタリです。

コクの二重奏「プレミアムロールケーキ とろける2層のカスタード」

ローソンの定番ロールケーキが、よりリッチな仕立てで楽しめる新作として登場！ その名も「プレミアムロールケーキ とろける2層のカスタード」です。ふわふわのスポンジに異なる風味のカスタードを重ねた贅沢仕様は、見ているだけでもうっとり……。手軽に本格的な味わいが堪能できそうです。

writer：内山友里