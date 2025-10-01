ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・BEYOOOOONDSの元メンバーで、2024年のグループ卒業後には、TBS系で放送されたオーディション番組「SEVEN COLORS」（セブカラ）に参加していた山粼夢羽（22）が9月30日、自身のインスタグラムを更新し、ソロアーティストとして活動を再開することを明かした。



【写真】キラキラ感マシマシ！アイドル味たっぷりで帰ってきた山粼夢羽

新しいアーティスト写真とみられる、天使の羽をあしらったキラキラの画像を掲載。「この度、ソロアーティストとして再始動いたします」と宣言した。10月8日に米倉千尋の楽曲のカバー「10 YEARS AFTER」をサブスク配信、22日にはデジタルシングル「きらめきDaydream」をリリース、11月8日に初のファンミーティングを開催することを連続で報告した。



報告に合わせて山粼が掲載したコメントは以下の通り。



いつも応援してくださる皆さまへ

こうして嬉しい報告が出来るのは

これまでたくさんの人が手を差し伸べてくれたお陰です。

みんなが自慢したくなる私になる！

今も昔も変わらず目標で、私が出来る最大の

恩返しだと思っています

また、大好きな歌を歌わせてくれてありがとう！

どんな雨にも風にも負けず夢に向かって

どこまでも羽ばたきます

早くみんなに会いたいよ～～～！

山粼は2024年にセブカラに参加したが、半月板損傷のため、オーディションを途中で辞退していた。オーディション合格者は2025年1月からガールズグループ「moxymill（モクシーマイル）」として活動している。



（よろず～ニュース編集部）