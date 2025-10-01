「セブカラ」オーディション途中離脱の山粼夢羽、ソロデビュー発表「また歌わせてくれてありがとう」
ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・BEYOOOOONDSの元メンバーで、2024年のグループ卒業後には、TBS系で放送されたオーディション番組「SEVEN COLORS」（セブカラ）に参加していた山粼夢羽（22）が9月30日、自身のインスタグラムを更新し、ソロアーティストとして活動を再開することを明かした。
【写真】キラキラ感マシマシ！アイドル味たっぷりで帰ってきた山粼夢羽
新しいアーティスト写真とみられる、天使の羽をあしらったキラキラの画像を掲載。「この度、ソロアーティストとして再始動いたします」と宣言した。10月8日に米倉千尋の楽曲のカバー「10 YEARS AFTER」をサブスク配信、22日にはデジタルシングル「きらめきDaydream」をリリース、11月8日に初のファンミーティングを開催することを連続で報告した。
報告に合わせて山粼が掲載したコメントは以下の通り。
◇ ◇
いつも応援してくださる皆さまへ
こうして嬉しい報告が出来るのは
これまでたくさんの人が手を差し伸べてくれたお陰です。
みんなが自慢したくなる私になる！
今も昔も変わらず目標で、私が出来る最大の
恩返しだと思っています
また、大好きな歌を歌わせてくれてありがとう！
どんな雨にも風にも負けず夢に向かって
どこまでも羽ばたきます
早くみんなに会いたいよ～～～！
◇ ◇
山粼は2024年にセブカラに参加したが、半月板損傷のため、オーディションを途中で辞退していた。オーディション合格者は2025年1月からガールズグループ「moxymill（モクシーマイル）」として活動している。
