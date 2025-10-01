WCS第1戦

米大リーグ・ドジャースは9月30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に10-5で勝利した。大谷翔平投手の2本塁打などで快勝した試合を、大物アスリートも生観戦。ファンの視線を集めていた。

初回、相手先発グリーンの100.4マイル（約161キロ）の4球目をとらえた大谷の打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）と爆速の先頭打者弾となった。大谷は6回にも右中間へ2ラン。テオスカー・ヘルナンデスも2本塁打を放つなど、打線がつながりレッズを圧倒した。

ポストシーズン初戦を客席から見守ったのは、MLSのロサンゼルスFCに移籍したサ ッカー韓国代表FWソン・フンミンだ。8月にはドジャースタジアムで始球式も務めた韓国の英雄は、自身のインスタグラムのストーリー機能を使って、スタジアムの写真を公開。この日先発だったスネルをタグ付けしている。

ドジャース公式Xでは「LAを代表してソニーがやってきた」と記して、サングラスのソンが応援グッズを手にする写真を公開。現地ファンからもコメントが相次いだ。

「最高だ」

「完璧！ ソンがスネルとドジャースを応援している！ 頑張れ！」

「もし今日の試合に勝てたら、彼を毎試合読んでくれ!!」

「史上最高だ」

「これぞ私の推し」

「こんにちは、ソニー」

「どうりで彼ら（ドジャース）は見せつけていたわけだ」

「私のお気に入りのヨーロッパチームの大好きな選手が、私の推しの野球チームを応援している！」

「本当にかっこいい」

「この男は最高の人生を送ってる。そして私はそれを応援する！」

スネルの7回4安打2失点の好投もありレッズに先勝したドジャース。1日（日本時間2日）のレッズ戦に勝てば地区シリーズ進出が決まる。



（THE ANSWER編集部）