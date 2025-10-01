ダンサーチーム「CYBERJAPAN DANCERS」のHARUKAが9月30日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）2025年10月7日号の表紙を飾った。



【写真】マイクを手に思わせぶりな目つき

人気企画「このあと、どうする？」では「R-1グランプリ」決勝の常連の芸人・マツモトクラブが手掛けたシナリオを大胆に体現。スナックで常連の男に声を掛け、思わせぶりな目つきでマイクを握ったり、惜しげもなくモチモチ肌のド迫力ボディを見せつけたりするなど、大人の女性の魅力を存分に発揮した。



HARUKA は1996年、大阪府生まれ。2018年9 月にCYBERJAPAN DANCERSに加入し、中心メンバーとして活躍。"バズーカ"と評されるFカップ美バストが魅力。



9月30日には自身のインスタグラムで「本日発売! 『SPA! 』表紙飾らせて頂きます」と投稿。「【 表紙&巻頭グラビア6P 】今の私の最大限のグラビアをたくさん撮り下ろして頂きました MySPA!では本誌未公開カット50枚登場してます! 是非、お近くのコンビニや書店で見つけて連れて帰ってくださいな」とつづっている。



同号では、ほかにもグラビアアイドルの丸山りさ、元SKE48の岡本彩夏が登場している。



