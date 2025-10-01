【食べ放題ニュース】開催は夜だけ！“マロン×ショコラ”の「秋スイーツ食べ放題」の内容がガチで良い〜！
「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」では2025年10月1日（水）から11月27日（木）までの毎週水曜・木曜限定で、ラウンジ「シーウインド」にてナイトスイーツブッフェ『Sweets Parade 〜マロン＆ショコラ〜』を開催します。
【全写真】「Sweets Parade 〜マロン＆ショコラ〜」の食べ放題スイーツメニュー
本ブッフェのテーマは、“マロン＆ショコラ”。
その名の通り、栗をはじめ、さつまいも、かぼちゃなど、秋を代表する味覚をショコラと組み合わせたスイーツが提供されます。
濃厚なチョコレートクリームとふんわり焼き上げたジェノワーズに苺をたっぷり挟み込んだ「チョコレートショートケーキ」、栗のやさしい甘みと香ばしいほうじ茶が調和する「マロンとほうじ茶のムース」、しっとりとした生地にさつまいもクリームを巻き込んだ「スイートポテトロール」、かぼちゃのトッピングで秋らしく仕上げた「パンプキンタルト」など、バリエーション豊かな10種類のスイーツが揃います。
スペシャルアシェットデセールには「利平栗のモンブラン カシスのソルベ添え」が登場。
栗の王様と称される“利平栗”の濃厚なクリームに、カシスの爽やかな酸味が楽しめる一皿です。
あわせて10月1日（水）〜11月30日（日）の期間は、秋の味覚“マロン＆ショコラ”をテーマにしたアフタヌーンティーも別料金で提供されます。
「ナイトスイーツブッフェ Sweets Parade 〜マロン＆ショコラ〜」開催概要
「パンプキンタルト」＜期間：2025年10月1日〜11月27日＞【“栗・芋・かぼちゃ×濃厚ショコラ”の魅惑のスイーツの饗宴♪ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」で秋の夜長を大満喫！】
■会場：ラウンジ「シーウインド」2F
■期間：2025年10月1日（水）〜11月27日（木）毎週水曜・木曜開催
■時間：18:30〜21:00（L.O.20:30）
■料金：1名 6,800円 子供（4歳〜未就学児）3,400円
■予約・問合せ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）
メニューのご紹介
＜スペシャルアシェットデセール＞
・利平栗のモンブラン カシスのソルベ添え
＜スイーツ＞
・チョコレートショートケーキ（苺サンド）
・スイートポテトロール
・パンプキンタルト
・マロンとほうじ茶のムース
・紫芋とホワイトチョコのオペラ
・パンプキンプリン
・洋梨のコンポートとバニラのブラマンジェ
・チュアオショコラミルクのパフェ仕立て
・パウンドケーキ（イチジク、芋、栗）
・ショコラマカロン
＜ライトミール＞
・オードブル2種
・サラダバー
・サンドウィッチ
・ボストンクラムチャウダー
・オニオンスープ
・バックリブ
・フライドポテト
・フルーツ盛り合わせ
・サヴァランショコラ
・ミニツナマヨパン
※スイーツはオーダーブッフェにて提供。
アフタヌーンティーセット〜マロン＆ショコラ〜紹介
■期間：2025年10月1日（水）〜11月30日（日）
■時間：12:00〜 ※毎日提供
■料金：1名 6,200円
メニューのご紹介
＜スイーツ＞
・チョコレートショートケーキ（苺サンド）
・和栗のタルト
・パンプキンプリン
・洋梨のコンポートとバニラのブラマンジェ
・紫芋とホワイトチョコのオペラ
＜スコーン2種＞
・プレーンスコーン
・チョコチップスコーン
＜セイボリー＞
・ジャンボンブランのサンドウィッチ
・洋梨のサンドウィッチ
・オニオングラタンのキッシュ
＜飲み物＞
ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」や各種コーヒーなど計23種類より選ぶことができます。
※Folium Floris TAKARAZUKA シュガークラフトアーティスト 元宝塚歌劇団 みずき 愛氏がプロデュースした “シュガーレース（R）”付き
【注意事項】
※記載料金には、消費税とサービス料が含まれます。
※写真はイメージです。
※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります。
※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。
会場概要
◆横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
所在地：神奈川県横浜市西区北幸1-3-23
アクセス：JR横浜駅西口から徒歩約1分