【食べ放題ニュース】開催は夜だけ！“マロン×ショコラ”の「秋スイーツ食べ放題」の内容がガチで良い〜！

「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」では2025年10月1日（水）から11月27日（木）までの毎週水曜・木曜限定で、ラウンジ「シーウインド」にてナイトスイーツブッフェ『Sweets Parade 〜マロン＆ショコラ〜』を開催します。

【全写真】「Sweets Parade 〜マロン＆ショコラ〜」の食べ放題スイーツメニュー

本ブッフェのテーマは、“マロン＆ショコラ”。

その名の通り、栗をはじめ、さつまいも、かぼちゃなど、秋を代表する味覚をショコラと組み合わせたスイーツが提供されます。

濃厚なチョコレートクリームとふんわり焼き上げたジェノワーズに苺をたっぷり挟み込んだ「チョコレートショートケーキ」、栗のやさしい甘みと香ばしいほうじ茶が調和する「マロンとほうじ茶のムース」、しっとりとした生地にさつまいもクリームを巻き込んだ「スイートポテトロール」、かぼちゃのトッピングで秋らしく仕上げた「パンプキンタルト」など、バリエーション豊かな10種類のスイーツが揃います。

スペシャルアシェットデセールには「利平栗のモンブラン カシスのソルベ添え」が登場。

栗の王様と称される“利平栗”の濃厚なクリームに、カシスの爽やかな酸味が楽しめる一皿です。

あわせて10月1日（水）〜11月30日（日）の期間は、秋の味覚“マロン＆ショコラ”をテーマにしたアフタヌーンティーも別料金で提供されます。

「ナイトスイーツブッフェ Sweets Parade 〜マロン＆ショコラ〜」開催概要

「パンプキンタルト」＜期間：2025年10月1日〜11月27日＞【“栗・芋・かぼちゃ×濃厚ショコラ”の魅惑のスイーツの饗宴♪ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」で秋の夜長を大満喫！】

■会場：ラウンジ「シーウインド」2F

■期間：2025年10月1日（水）〜11月27日（木）毎週水曜・木曜開催

■時間：18:30〜21:00（L.O.20:30）

■料金：1名 6,800円 子供（4歳〜未就学児）3,400円

■予約・問合せ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）

メニューのご紹介

＜スペシャルアシェットデセール＞

・利平栗のモンブラン カシスのソルベ添え

＜スイーツ＞

・チョコレートショートケーキ（苺サンド）

・スイートポテトロール

・パンプキンタルト

・マロンとほうじ茶のムース

・紫芋とホワイトチョコのオペラ

・パンプキンプリン

・洋梨のコンポートとバニラのブラマンジェ

・チュアオショコラミルクのパフェ仕立て

・パウンドケーキ（イチジク、芋、栗）

・ショコラマカロン

＜ライトミール＞

・オードブル2種

・サラダバー

・サンドウィッチ

・ボストンクラムチャウダー

・オニオンスープ

・バックリブ

・フライドポテト

・フルーツ盛り合わせ

・サヴァランショコラ

・ミニツナマヨパン

※スイーツはオーダーブッフェにて提供。

アフタヌーンティーセット〜マロン＆ショコラ〜紹介

■期間：2025年10月1日（水）〜11月30日（日）

■時間：12:00〜 ※毎日提供

■料金：1名 6,200円

メニューのご紹介

＜スイーツ＞

・チョコレートショートケーキ（苺サンド）

・和栗のタルト

・パンプキンプリン

・洋梨のコンポートとバニラのブラマンジェ

・紫芋とホワイトチョコのオペラ

＜スコーン2種＞

・プレーンスコーン

・チョコチップスコーン

＜セイボリー＞

・ジャンボンブランのサンドウィッチ

・洋梨のサンドウィッチ

・オニオングラタンのキッシュ

＜飲み物＞

ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」や各種コーヒーなど計23種類より選ぶことができます。

※Folium Floris TAKARAZUKA シュガークラフトアーティスト 元宝塚歌劇団 みずき 愛氏がプロデュースした “シュガーレース（R）”付き

【注意事項】

※記載料金には、消費税とサービス料が含まれます。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。

会場概要

◆横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

所在地：神奈川県横浜市西区北幸1-3-23

アクセス：JR横浜駅西口から徒歩約1分