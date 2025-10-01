カルビー（東京都千代田区）が、2025年10月に発売30周年を迎える「じゃがりこ」の周年記念商品「じゃがりこ ベーコンバター醤油（しょうゆ）味」を10月6日からコンビニエンスストア先行で期間限定発売します。

じゃがりこは、1995年10月に新潟で発売され、約2年半をかけて全国展開。定番商品として「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」を販売。これまでに、期間限定商品など数多くのフレーバーも誕生してきました。

今回の周年記念商品は、じゃがりこのファンサイト「じゃがりこ探検隊」の会員と共創しながら、開発を開始。多くの候補案の中から「きんぴらごぼう味」や「酢豚味」など12案に絞り込み、7617件の国民投票の結果「ベーコンバター醤油味」に決定しました。パッケージやダジャレも「じゃがりこ探検隊」での投票を採用し、試食イベントを経て約1年かけて発売に至ったということです。

味は、ジューシーなベーコンのうま味、香ばしい醤油の風味という2つの“最強の味わい”をコク深いバターがまろやかに包み込んだ形に。パッケージでは、ベーコンをイメージしたスモーキーピンクをベースにベーコンバター醤油の写真を大きく配置。紙吹雪やガーランド、クラッカー、30周年ロゴなどお祝い感を演出したとのことです。価格はオープン。

定番商品6フレーバーとLサイズ商品は、カップとフタに30周年ロゴが入った特別パッケージで販売されます。

