¡Ö£··î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤è¤¦¤È¡×£í£é£ó£ï£î£ï¡¡¸½ºß¤Î»Ñ¡Äº£¸å¤Ë¤â¸ÀµÚ¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡²Î¼ê¤Î£í£é£ó£ï£î£ï¤¬¶á±Æ¤ò¸«¤»¡¢°Õ³°¤Ê¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±Æü¤Ëºî²È¡¦²µÉðÍÎ¶©»á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£²µÉð»á¤Ï¡Ö£í£é£ó£ï£î£ï¤µ¤ó¤È£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å»£±Æ¤·¤¿¸å¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î£Î£ï£ó£õ£ë£å¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢£í£é£ó£ï£î£ï¤ÈÉ×¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Î£ï£ó£õ£ë£å¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¼¤Ò¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£í£é£ó£ï£î£ï¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë²µÉð»á¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ö¡ÚËÜ¿ÍÄ¾·â¡Û£í£é£ó£ï£î£ï¤¬À¯¼£²È¤òÌÜ»Ø¤¹ÏÃ¤Ï¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢£í£é£ó£ï£î£ï¤Ï¡Ö£··î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ËËÜÅö¤Ë½ÐÇÏ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡££¶·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤â¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤Æ£··î¤Ë¾ðÊó²ò¶Ø¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç½Ð¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤ËÆ°Êª¤ÎË¡Î§¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÆ°Êª°¦¸î¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¦¤Á¤è¤ê¤â¤¹¤Ã¤´¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤¦¤Á¤è¤ê¤âÆ¬¤¤¤¤¿Í¤È¤«¡¢¤¦¤Á¤è¤ê¤â¤ª¶â¤¢¤ë¿Í¤È¤«¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤Á¤Ï¤¸¤ã¤¢Î¢Êý¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±þ±ç¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿£í£é£ó£ï£î£ï¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤½¤Î»þ¤ËÃ¯¤â¤Þ¤¿Æ°Êª¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ¯³¦Ä©Àï¤Î²ÄÇ½À¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£