◆第７２回日本テレビ盃・Ｊｐｎ２（１０月１日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重＝１着馬にＪＢＣクラシックの優先出走権）

ダートの強豪１０頭が集結したダートグレード競走は、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が直線で堂々と抜け出し、貫禄の勝利となった。今春のドバイ・ワールドＣ（３着）以来の実戦で、これで重賞８勝目。初めて５８キロを背負ったが、単勝１・１倍の断然人気に応えた。勝ち時計は１分５２秒。

この後は米Ｇ１・ブリーダーズＣクラシック（現地時間１１月１日、デルマー競馬場・ダート２０００メートル）を予定。昨年３着に敗れた大一番での日本勢史上初の快挙へ好発進した。坂井瑠星騎手は当レースを昨年、ウィリアムバローズで勝っており、２年連続の勝利となった。

２番人気でＪＲＡから参戦のレヴォントゥレット（岩田望来騎手）が２着。７番人気だった地元船橋のホウオウトゥルース（岡村健司騎手）が３着となった。

岡村健司騎手（ホウオウトゥルース＝３着）「ずぶさがあり、テンから気合をつけながらでしたが、相手なりに頑張ってくれるし、馬場と展開もバッチリ向きました。馬も充実しています」