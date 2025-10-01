2040年に世界で売る新車をすべてEV（電気自動車）、FCV（燃料電池車）にする“脱エンジン”宣言を掲げていたホンダ。だが、ここ数年で市場環境は激変。当初もくろんでいたEV戦略の大幅な修正を余儀なくされた。もがく業界の異端児はこれからどう戦うのか。自動車業界を担当する横山隼也記者が解説する。

ホンダ、2040年「脱エンジン」計画をひそかに急旋回

https://toyokeizai.net/articles/-/901446

ホンダ･三部敏宏社長が独占取材で語った胸中

https://toyokeizai.net/articles/-/901449

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:09 本編開始

01:37 EV戦略の“現在地”

05:20 ホンダのEVシフトと市場の状況

09:48 EV化を進めたホンダの業績は？

13:48 サプライヤーの反応

15:56 ホンダの三部社長の“胸中”

17:55 EV戦略“修正後”のポイント

24:27 日産との“復縁”はあるのか

26:15 今後のEV市場の展望

撮影：革新スタジオTOKYO（滝 祐夏・岡崎 司・ITE映像）

編集：昼間將太

サムネイル内写真：尾形文繁

【出演者】

横山 隼也（よこやま・じゅんや）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/%E6%A8%AA%E5%B1%B1_%E9%9A%BC%E4%B9%9F

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年9月29日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

