◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-2 中日(1日、東京ドーム)

巨人は今季最終戦を勝利で締めくくりました。

この日は打線は初回から爆発しました。プロ初登板初先発の中日・草加勝投手を攻め立てると、中山礼都選手の4試合連続タイムリーで2点を先制。さらに浦田俊輔選手、山瀬慎之助選手もタイムリーで続き、初回から5点の大量リードを奪いました。山瀬選手は今季初出場初スタメンで、第1打席でいきなり結果を残します。

投げては先発の山粼伊織投手が2回を無失点に抑えると、3回からは戸郷翔征投手がマウンドへ。戸郷投手は毎回ランナーを出しましたが、3イニングを無失点に抑えました。

また、この試合ではスタメン出場した泉口友汰が4打席に立ち、2安打2四球で全打席出塁。打率は.301となり、出塁率でも.3621と広島・小園海斗選手を抜いてセ・リーグトップに立ちました。

試合は5人の投手リレーで8回まで無失点でリードを守ると、5点リードの9回はルーキーの宮原駿介投手がマウンドへ。宮原投手は中日打線に2点を奪われましたが、後続を抑えて巨人が勝利しました。