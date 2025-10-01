◇セ・リーグ 巨人5―2中日（2025年10月1日 東京D）

3位の巨人は今季最終戦となった1日の中日戦（東京D）に快勝し、1分けを挟んで3連勝フィニッシュ。3年ぶりとなるシーズン負け越しを阻止して70勝69敗4分けの貯金1、勝率.504で2025年のレギュラーシーズンを終了した。

11日からは敵地・横浜で行われる2位DeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（3試合制）に臨み、球団初となる3位からの下克上日本一を目指す。

中日の2023年ドラフト1位右腕で、プロ2年目で初登板初先発となった草加から初回に打者10人で5安打を集中して5点先取。中山が右前に2点適時打、浦田が左中間へ適時二塁打を放つと、今季初先発マスクでの山瀬がプロ6年目で待望の初打点となる左前への2点適時打を放って一挙5点を奪った。

投手陣は、中4日で調整登板となった先発右腕・山崎が自ら安打を放ち、2回2安打無失点。5年ぶりのリリーフ登板となった2番手右腕・戸郷が3回3安打無失点で今季8勝目（9敗）を挙げている。

今季加入した新守護神マルティネスは登板機会なし。46セーブで並んでいた昨季までの同僚・松山（中日）と仲良くタイトルを分かち合い、中日時代の2022年、24年に続いて2年連続3度目のセーブ王に輝いた。

また、泉口は打率.301で今季終了。巨人の選手が規定打席に到達して打率3割は2019年に.312だった坂本勇人以来6年ぶりで、プロ2年目以内だと2011年に2年目の長野久義が.316で首位打者に輝いて以来、球団14年ぶりの快挙を成し遂げた。また、出塁率.362として小園（広島）を抜き、こちらはリーグトップに立っている。